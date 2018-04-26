比特幣有機會取代黃金？基金經理人開出70萬美元目標價

一年一度在紐約舉辦的 Sohn 投資大會，通常是華爾街最優秀經理人，大談他們心目中最具投資價值股票的時候。不過今年比特幣也成為熱議話題，基金經理人 John Pfeffer 甚至喊出了一個驚人的目標價－70 萬美元。

據《Fortune》報導，Pfeffer 並沒有給出預定的時間表，不過他的目標，更高過其他具影響力的大佬，如 Tim Draper。Draper 認為，比特幣在 2022 年時，價格可以衝上 25 萬美元。

比特幣周四價格跌至 8800 美元附近，Pfeffer 的目標價接近是當前價格的 80 倍。

這位 KKR 的前合夥人強調，比特幣是第一個有望取代黃金的候選貨幣，如果比特幣成為非主權貨幣的主宰者，它將成為新的黃金、新的儲備貨幣。

Pfeffer 認為，比特幣有 8% 的機會，完全取代現在私人投資人持有的黃金，因為比特幣更易儲存及更安全。而目前這些私人持有黃金的價值約 1.6 兆美元，假設，屆時已挖出 1800 萬個比特幣，每個比特幣價格至少在 9 萬美元－這是 Pfeffer 最保守的估值。

但 Pfeffer 的期待更高於此。他在會議中表示，比特幣最終可能成為央行的外匯儲備。目前全球央行外匯存底總額為 12.7 兆美元，假設比特幣占其中 4 分之 1，以此來估算，比特幣有機會上看 70 萬美元。

Pfeffer 說，他推估比特幣到達 70 萬美元的機率僅有 1%，但是以投資來看，這樣的可能性已經足以說服他做出一筆「小額、風險投資式的買入及持有長期投注」。

至於比特幣之外的競爭幣，Pfeffer 指出，他過去兩年一直投資這些貨幣，但最終全部改為只投注比特幣。主要是其他幣種，例如以太幣，除了做為貨幣外還有其他執行「智能合約」等功能，並不只做為貨幣，反而不像比特幣是純粹的貨幣功能。

加密貨幣在台北時間周四普遍下挫，下午 3:00 左右，比特幣報 8835 美元，24 小時跌幅約 6.2%，以太幣報 619.3 美元，24 小時跌幅接近 6%。