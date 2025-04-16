〈能源盤後〉美國關稅變化不斷 市場靜觀 原油走勢平穩僅小跌0.3%

鉅亨網編譯許家華 2025-04-16 05:36

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原油期貨價格周二 (15 日) 基本上沒有變化，投資者消化了美國總統川普反覆加徵關稅的最新消息，並試圖判斷美中貿易戰會在多大程度上削弱全球經濟成長和石油需求。

Brent 原油期貨下跌 21 美分或 0.3%，收每桶 64.67 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 20 美分或 0.3%，收每桶 61.33 美元。

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美國貿易政策搖擺不定，為全球石油市場帶來了不確定性，並促使石油輸出國組織 (OPEC) 周一下調了需求預期。

國際能源總署 (IEA) 周二預測，由於擔心川普貿易關稅對經濟成長的影響，2025 年全球石油需求成長速度將降至 5 年來的最低水準。

關稅不確定性導致瑞銀、法國巴黎銀行和匯豐銀行等多家銀行下調原油價格預測。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示：「如果貿易戰進一步升級，我們的下行風險情景——即美國經濟衰退加劇和中國經濟硬著陸——可能導致未來幾個月 Brent 原油交易價落在每桶 40-60 美元區間。」

對川普關稅的擔憂，加上 OPEC+(石油輸出國組織及其俄羅斯等產油盟友) 增加供應，已導致本月迄今油價暴跌約 13%。

川普周一稱正考慮修改對從墨西哥和其他地區進口汽車徵收 25% 關稅的計畫，令油價獲得一些支撐。

能源諮詢公司 Gelber and Associates 分析報告指出：「美國政府宣布了多項相互衝突的關稅政策變化，先是電子產品可豁免，後來稱只是暫時豁免，接著又說要修改對汽車和汽車零部件徵收的 25% 關稅。」

在美國，銀行高層警告稱，如果川普貿易政策引發的動盪持續下去，消費者支出將面臨巨大風險。

因能源產品成本下降，美國 3 月進口價格意外下跌，這是川普全面關稅生效前通膨正在消退的最新跡象。然而，一些分析家擔心，川普的關稅政策可能會推高通膨，使聯準會難以降低利率。

聯準會和其他央行利用更高的利率來對抗不斷上升的通貨膨脹，通貨膨脹會增加消費者成本，並可能降低經濟成長和能源需求。

儘管川普推行支持石油鑽探的政策，但美國能源資訊署 (EIA) 預測，美國石油產量將在 2027 年達到每天 1400 萬桶的峰值，並將維持這一水準到 2030 年末，然後迅速下降。

美國石油協會貿易集團 (API) 周二晚間公布，上周 (4/11 止) 美國原油庫存意外增加 240 萬桶

報告發布後，美國基準原油 WTI 期貨近期交易價為每桶 61.52 美元，較當日收盤價 61.33 美元上升。

另外，API 數據顯示，上周汽油庫存減少約 300 萬桶，而餾分油庫存（包括柴油和暖氣油在內的燃料類別）減少 320 萬桶。

分析師先前預測，上周美國原油庫存下降約 100 萬桶。相比之下，去年同期增加 270 萬桶，過去五年（2020-2024 年）平均增加了 420 萬桶。

中國是僅次於美國的世界第二大經濟體，由於工廠在最新一輪美國關稅生效前緊急出貨，中國 3 月出口大幅成長，但中美貿易戰升級使工廠和經濟成長的前景變得黯淡。

中國國務院總理李強呼籲中國出口商實現市場多元化，以應對「深刻」的外部變化，並誓言更大力支持國內消費。

歐洲方面，歐洲央行表示，一些銀行上一季縮限信貸渠道，並預計將繼續收緊信貸標準，因為川普的關稅措施導致人們對經濟前景的擔憂加劇。