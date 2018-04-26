被控刻意隱瞞手續費 LendingClub股價重挫15%

美國最大的 P2P 平台周三被控，監管機構稱其隱瞞「數百乃至數千美元」的隱藏費用。

在周三宣布的決定中，美國聯邦貿易委員會認為，LendingClub 涉嫌消費者欺詐，向消費者承諾他們將收到沒有隱藏費用的貸款，但掩蓋了扣除部分費用的事實。

LendingClub 成立於 2006 年，自稱為美國最大的在線貸款平台，其經手的貸款直接連線投資者與借貸者（即 P2P）。去年，通過 LendingClub 實現的貸款有 90 億美元。

聯邦貿易委員會提到，在許多終端設備上，消費者要滾動頁面大約四次，才能看到關於註冊費用，以及最終收到的實際貸款的相關資訊。

例如，一名消費者申請 10000 美元貸款後，會看到「您的 10000 美元貸款正在籌備中」，但實際到賬的貸款還會扣除其他費用。

進一步的指控還包括，即使客戶已經取消自動轉賬或是已經償清貸款，LendingClub 還是在對其收費。

LendingClub 回應稱，其費用在網站和申請流程中均有突出披露，未經許可就從客戶帳戶中提取資金的指控「根本不是事實」。

LendingClub 周三大跌 15%。2014 年上市後，LendingClub 的市值一度超過百億美金，但其後股價持續下跌屢創新低，目前市值僅餘不到 12 億美元。



聯邦貿易委員會消費者保護局代理董事 Reilly Dolan 在聲明中稱，「這起案件證明了消費者對從貸款人處獲得真實資訊的重要性，包括線上貸款人。」

LendingClub 則稱，對監管機構的立場「非常失望」。「在我們十多年的歷史中，我們幫助超過兩百萬人獲得了低成本的借貸。「

而聯邦貿易委員會還提到，LendingClub 誤導消費者以為自己已經獲得貸款。即使貸款還未獲批，消費者也有可能看到「太好了！您的貸款已有投資人支持」的字樣。

聯邦貿易委員會的指控可能讓 LendingClub 遭到司法層面的懲戒，按聯邦貿易委員會的說法，LendingClub 的「違規行為近年來越發惡劣」。

2016 年，因發放了違背投資人意願的貸款，LendingClub 時任 CEO 引咎辭職，LendingClub 也因此收到了美國司法部的傳票。

『新聞來源／華爾街見聞』