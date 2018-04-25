股市與債市的拉鉅戰 10年期殖利率攀升速度不會太快

10 年期美債殖利率在 24 日觸及 3% 的關卡，然後在債市和股市的拉鋸戰之下，華爾街分析師認為，債券殖利率將持續走升，但上揚速度不會像過去幾個月一樣快。當股市盈餘殖利率 (Earning Yield) 表現好的時候，投資者將選擇風險較高的股市而不是債市。

10 年期美債殖利率

自金融危機以來，股票的報酬率超過固定收益，但溢價正在減少：標準普爾 500 指數的盈餘殖利率與 10 年期美債殖利率之間的利差徘徊在 8 年來最低的水平附近。

盈餘殖利率 (Earning Yield) 公式為每股盈餘 (EPS) / 股價 (P)，背後所代表的意涵是：投資人是用多少股價，來買入這間公司的獲利能力。

殖利率走勢共同看法

NatWest Markets 的策略主管 John Briggs 表示：「我傾向認為殖利率將繼續上漲，但即使殖利率已突破 3％的關卡，我仍然不認為我們會立刻達到 3.5％的水平」。他預測 10 年期美債殖利率在年底達到 3.2％的水平是較為合理的預測。

華爾街對於殖利率的預測為一致的，分析師認為，利率正在上漲，但漲勢不會太快，摩根大通估計，10 年期美債殖利率在 2018 年結束時，將升至 3.15％，與彭博調查的 56 位分析師的預期中值相同。高盛集團屬於較積極呼籲聯準會該升息的一方，他們本週重申對 10 年期殖利率在年底有望達 3.25％的看法。

新債發行週

債券交易商正在處理大量新發行的債券，僅在本週，美國財政部就發行了總計 960 億美元的 2 年期、5 年期和 7 年期美債，這是自 2014 年以來，最大筆的固定利率債券銷售額。兩年期美債發行總額為 320 億美元，殖利率為 2.498％，創下 2008 年以來新高。

市場也正在評估聯準會升息的速度，根據聯準會成員的預測，今年還會進行兩次升息，但市場交易者認為可能不只兩次。聯準會成員基本上對股票市場持樂觀態度，僅管相較於過去幾年，目前波動性較大。