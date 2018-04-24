10年期美債殖利率若達3% 將如何重塑金融市場？

在大宗商品價格帶動下，10 年期美債殖利率在 23 日升至 2.974%，為 4 年來最接近 3% 的水平，這促使投資者將改變過去的投資習慣，為提升的利率制定新的投資策略。

10 年旗美債殖利率

Leuthold Group 投資策略長 Jim Paulsen 週一在給客戶的報告中寫道：「歷史上來看，若經濟動能良好，股市在通膨上升的情況下，表現的不差。而若經濟成長動能減緩，但通膨亦減緩，那麼股市表現還是呈現良好。然而，但股市和債是在停滯性通貨膨脹 (Stagflation) 時期，表現結果都很糟糕。」

以下是市場在利率上漲時可能有的反應：

自金融危機以來，股票的報酬率超過固定收益，但溢價正在減少：標準普爾 500 指數的盈餘殖利率 (Earning Yield) 與 10 年期美債殖利率之間的利差徘徊在 8 年來最低的水平附近。

盈餘殖利率 (Earning Yield) 公式為每股盈餘 (E) / 股價 (P)，背後所代表的意涵是：投資人是用多少股價，來買入這間公司的獲利能力。

標準普爾 500 指數的盈餘殖利率與 10 年期美債殖利率之間的利差

Strategas Research Partners 技術分析主管 Chris Verrone 指出，如果殖利率超過 3％，投資者對股票和固定收益的價值看法，在未來可能會發生改變。

新興市場投資者也注意到殖利率的上漲，而現在該擔心的理由更多，例如貿易鬥爭的緊張局勢，以及全球經濟成長正在放緩。

不同於 1 月時，殖利率在經濟成長帶動下飆升，這次的通膨是由商品價格所帶動，瑞典北歐斯安銀行首席新興市場策略師 Per Hammarlund 認為，由商品推動的通貨膨脹，可能導致貨幣緊縮速度加快，這將嚴重損害新興市場。

企業信用貸款

在過去，信用評級低的公司，受益於較低的基準殖利率，但若借貸成本上升，償還債務將變得更昂貴。Bleakley 金融集團投資長 Peter Boockvar 表示，目前標準普爾 500 指數公司在銀行之外的貸款，正處於極高的水平，「問題是這種情況可以維持多久，高的債務水平和更高的利率並不是最好的組合。」

Miller Tabak＆Co. 的股票策略師 Matt Maley 也表示，隨著利率上升，貸款機構將要求投資者增繳保證金至保證金帳戶，這使得操作槓桿的代價變高，投資人將進行逆向交易，將持有部位作反向交易而消除原部位。

他指出：「每個人都在討論提升的利率是否會影響經濟，但更重要的是，它將如何影響槓桿操作，這為市場帶來了逆風。」