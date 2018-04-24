美債殖利率太吸引人 日本投資客未避險也要買

由於日元兌美元的貨幣避險成本很高，使日本投資者購入美債時感到猶豫，但隨著 10 年期美債殖利率逼近 3%，讓他們對美債無法抗拒。

根據公司最新的投資前景，第一生命保險株式會社、大同生命保險與富國生命保險皆計畫購買未受對沖的外國債。

美債殖利率比 20 年期日債殖利率高

野村證券日本外匯研究部主管 Yunosuke Ikeda 表示：「未進行貨幣風險對沖的美國企業債和不動產貸款債券的殖利率，已達到吸引日本人壽保險公司的水平。只要 10 年期美債殖利率維持在 3％左右，人壽保險公司將考慮對美元資產進行未對沖的投資。」

Ikeda 指出，隨著外國投資者加入人壽保險公司行列，出售日元並購買美元，美元兌日元的匯率在 5 月份可能會升破 1 美元兌 109 日元，24 日的匯率約為 1 美元兌 108.89 日元。

美元兌日元匯率 (資料來源: 彭博)

由於 Libor 上升以及美元疲弱的狀態，美元兌日元的選擇權避險成本在過去 12 個月上漲了 1%，3 月中旬約為 2.59%，為 2008 年以來的最高點。

第一生命保險株式會社與富國生命保險計劃在 4 月 1 日開始的財政年，增加未對沖的外國債券比例，而大同則將在不進行對沖的情況下增加對美國債券的投資。

根據日本財務省的數據，壽險公司 3 月份共購買了 764 億日元 (約 71 億美元) 的海外債券。基於美元日元之間的匯率以及美債殖利率在上個月相對穩定，野村證券的 Ikeda 估計，這批海外債券中，有很大一部分是用美元計價的證券。