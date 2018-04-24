若10年期美債殖利率升破3% 專家：科技股會更有吸引力

10 年期美債殖利率直逼 3%，投資人擔心，美股恐因此走跌；不過，Polar Capital 基金經理 Ben Rogoff 表示，當債券殖利率攀升時，科技股會變得更有吸引力。

CNBC 數據顯示，台北時間週二晚間 6 點 21 分，10 年期美債殖利率微幅下滑，來到 2.966%。

根據 CNBC 週二 (24 日) 報導，許多投資人認為，10 年期美債殖利率攀高，會使企業借貸成本增加，獲利能力將因此被削弱，對股價表現來說，可謂一大問題。

不過，Rogoff 主張，當債券殖利率攀升時，投資人更有機會看見合適的投資標的，部分科技公司努力增加營收，在高利率環境下，使其股價更顯吸引力。

Rogoff 也說，部分科技公司高度倚賴借貸，藉以推動成長，Netflix 和特斯拉，就是最明顯的例子，可以預期，這兩家公司，將在高利率環境中持續掙扎。

週一，10 年期美債殖利率一度飆至 2.99%，創 2014 年初以來新高，直逼 3% 心理關卡。

近期包括美中貿易爭端、經濟制裁等因素，帶動石油、金屬，以及受高關稅影響的商品價格上漲，投資人憂心，通膨環境將持續惡化，導致美債殖利率走揚。

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 分析，一旦國際原油價格上漲 5 美元，便可能使 10 年期美債殖利率觸及 3%，引發市場動盪。

瑞士銀行 (UBS) 經濟學家 Seth Carpenter 則認為，10 年期美債殖利率升破 3% 的情形，到 2020 年之前，都不會發生。