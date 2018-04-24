外資逃殺壓力加劇 台幣早盤重挫逾1角至29.639元創今年新低

外資大逃殺在今 (24) 日壓力加劇，除了台股加權指數一度大跌百點，新台幣早盤更以 29.61 元、貶值 8.2 分開出，直接貶破 29.5、29.6 元兩大關卡，早盤最低一度來到 29.639 元，創今年以來新低價，4 月以來貶幅已逾 1.5%，完全吐回第 1 季的升幅。

匯銀人士指出，今日匯市早盤爆出近期大量，儘管盤中買匯力道稍稍減緩，不過，在貶破 29.5 元價位後，也引發避險需求跟進，進一步促貶新台幣。

但由於目前以新台幣在主要亞幣中最弱勢，後市貶幅仍可望略微收斂，匯銀人士認為，應不至於快速看 30 元價位。

新台幣今日以 29.61 元開出，最高僅 29.58 元，最低來到 29.639 元，一度貶值多達 1.11 角，盤中在 29.5-29.6 元附近震盪，貶值在 7 分左右。

美元指數在資金回流美元下，昨日續彈 0.74% 至 90.93 點，惟除了新台幣外，多數非美貨幣呈現狹幅整理甚至走升，以韓元升值逾 0.4% 最多，泰銖升近 0.3%，人民幣、港幣和日圓在平盤左右震盪。

法人也說明，由於台股市值王台積電 (2330-TW) 下調營運展望，外資恐加大匯出力道，加上美債殖利率走揚，海外資金回流美國可望推升國際美元走勢，新台幣走勢偏空，不過，月底有出口商或有拋匯需求支撐，台幣不至於貶幅過大。