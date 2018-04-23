三大法人賣超137億元 外資連20賣鴻海 台積電連2天居賣超首位

台股今 (23) 日因台積電跌破年線，加上新台幣也走貶，拖累大立光、鴻海同步走弱，指數開低震盪走低，終場下跌 82.25 點，以 10697.13 點作收。而台積電連續 2 天高居外資賣超首位，鴻海更遭外資連 20 賣續創今年新高。三大法人部分，外資及陸資賣超 122.37 億元，外資自營商買賣超 1.16 億元，投信賣超 3.81 億元，自營商自行賣超 6.45 億元，自營商避險賣超 4.8 億元，合計賣超 137.44 億元。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 1846 口，淨部位多單來到 43418 口；投信回補空單 1220 口，淨部位空單來到 27342 口；自營商回補空單 421 口，淨部位空單來到 2980 口，合計三大法人加碼多單 3487 口，淨部位多單為 13096 口。

外資今天持續大砍電子權值股，一如預期，台積電雖然賣壓略較上周五縮小，但仍連續 2 天高居外資賣超首位，面板雙虎友達及群創，外資賣超張數也超過萬張，連帶華映及彩晶也遭外資賣超。

外資對於鴻海的賣超也難止歇，今天賣超張數又突破萬張大關，連續 20 天賣超不僅續創今年新高，也直追去年 11 月 24 日到 12 月 26 日的連續 23 天賣超。另外股王大立光也遭外資連 4 天賣超。

反倒是外資持續加碼金融股，買超前 10 名當中，就有開發金、新光金、兆豐金、富邦金、台新金等 5 檔，其中開發金及新光金買超張數都超過 3.4 萬張，另外第一金、永豐金、華南金也同獲買超。

ETF 部分，外資對於台灣 50 則是轉買為賣；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也是連 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為開發金，買超張數 35448 張，第 2 名新光金，買超 35444 張，第 3 名兆豐金，買超 10222 張，第 4 名元大滬深 300 正 2，買超 7626 張，第 5 名榮成麥證 78 購 02，買超 5296 張。6 到 10 名依序為，益航，買超 4365 張；榮成麥證 78 購 01，買超 3749 張；富邦金，買超 3742 張；台新金，買超 3525 張；大同，買超 3467 張。

外資集中市場賣超第 1 名台積電，賣超張數 42922 張，第 2 名友達，賣超張數 19578 張，第 3 名群創，賣超張數 17000 張，第 4 名鴻海，賣超 13949 張，第 5 名佳世達麥證 77 購 01，賣超 7001 張，6 到 10 名依序為，瑞昱麥證 78 購 01，賣超 6846 張；彩晶，賣超 6560 張；新光金麥證 79 購 01，賣超 5313 張；元大台灣 50，賣超 5184 張；佳世達麥證 78 購 01，賣超 5129 張。

法人表示，外資今天的賣壓依然集中在電子權值股身上，像是台積電、鴻海及面板雙虎，都見到外資大量賣盤摜壓，整體來看，由於新台幣出現較預期大的貶值動作，如果貶勢難止，代表外資資金可能外流，對於外資高持股比的權值股來說，跌勢也很難有所止穩。