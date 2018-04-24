台股盤中─股匯殺盤與亞股脫鉤 挫百點取量後跌勢迅速收斂

台股股匯市今 (24) 日持續遭受外資出走壓力，指數跌逾百點，預估成交量更一度放大至近 2000 億元，不過盤中跌勢收斂，法人提醒，台股加權指數今跌幅超過 1%，櫃買指數更重挫近 2.5%，反觀韓股平盤震盪，日股漲逾 0.5%，陸股、港股甚至均漲逾 1%，主要亞幣中又以新台幣貶勢最重，顯然台灣股匯市與其他亞股脫鉤，不排除在外資殺盤動作緩和後，可望有機會醞釀反彈。

由於蘋果手機前景不明、各供應鏈大廠看淡第 2 季表現，外資持續從股匯市出走，台股加權指數以下跌 16.75 點開出後，早盤呈帶量下殺跳水走勢，跌點一度超過百點，盤中收斂至跌 70 點左右，守穩年線支撐，盤中預估成交量約 1800 億元。

法人指出，由於昨美國 10 年期公債殖利率觸及 3% 關卡，創逾 4 年高點，市場擔憂債券熊市即將開始並引發市場震盪，使國際股市避險情緒增溫，而在台股，外資摜壓台積電的壓力擴散到更多的電子族群，加上本周五摩台期指將到期結算，預料在周末前，來自法人的壓力還有待時間舒緩。

蘋概股近日持續作為重災區，穩懋因第 1 季獲利略低於法人預期，再加上看第 2 季平淡，早盤股價以跌停板開出，康控 - KY 跌停，TPK-KY 跌逾 8%，台郡、原相、精材和欣興跌幅 7% 上下，景碩、台達電、美律和聯發科跌半根停板左右。

而鴻海、可成、鴻準、臻鼎 - KY、嘉聯益、光寶科、緯創和和碩等均遭壓抑在盤下，分析師認為，大盤能否回穩仍須看蘋概股臉色，即便大型電子權值股多重挫，不過，可留意今日台積電跌幅僅在 0.2% 左右，大立光甚至漲逾 1%。

砷化鎵族群是今日最弱勢的細族群，在穩懋跌停的衝擊下，全新、宏捷科跌 8% 上下，環宇 - KY 和 IET-KY 跌逾半根停板。

日前最強勢領漲的被動元件族群也無法倖免，國巨跌幅 4% 左右，信昌電跌逾 7%，導致蜜望實、禾伸堂跌半根停板。

在台股幾乎全面走弱之下，漲停板僅 1 家，維持紅盤的個股均是個股表現，包括青雲漲逾 6%、台泥漲 4%、晟德漲逾 3%。

投顧指出，由於本周五摩台期指將到期結算，加上國際企業財報進入高峰，5 月新一季 MSCI 半年度調整，法人有調整持股及換股壓力，在此之前波動率加大。

加權指數相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

從技術面觀察，台股在台積電法說會後，向下跌破半年線，且短期均線下彎，已轉為空方格局，在新台幣與台積電股價未止穩前，操作上應先保守應對，法人認為，選股不選市仍是主軸，可聚焦在半導體矽晶圓、被動元件、水泥、塑膠、生技和高殖利率股等業績題材股為主。