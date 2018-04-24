人民幣中間價24日報6.3229點 貶值195個基點

新浪財經訊 4 月 24 日，人民幣中間價報 6.3229 點，貶值 195 個基點。

全球匯市方面，4 月 17 日以來，因美國經濟數據向好、歐元及英鎊走弱、兩年期美債收益率大漲觸及 9 年新高帶動以及加息預期提振等影響，美元指數升破 90 關口。

雙向波動將延續

人民幣整體延續了近期窄幅波動的運行格局。市場人士指出，受美國經濟數據向好、通脹壓力上行等因素影響，近期美元指數明顯反彈，但人民幣匯率調整幅度相對較小，這主要歸因於市場對人民幣匯率的預期保持平穩。展望後市，中美貿易摩擦、歐美貨幣政策動向仍將左右全球匯市，預計人民幣匯率隨美元雙向波動特徵不變。

結合年初以來的表現看，人民幣匯率在市場力量推動下呈現了有升有貶、雙向波動的態勢。今年一季度，人民幣兌美元匯率中間價升值 3.9%，主要體現在 1 月份升值 3.2%，2 月份以來雙向小幅波動更加明顯。

國際清算銀行（BIS）最新公佈數據顯示，3 月人民幣實際有效匯率指數降 1.45% 至 125.76，結束連續三月上行，而 1.45% 的單月跌幅也創 2016 年 6 月以來最大，上月修正後為升 4.06%。

總的來看，4 月份人民幣匯率走勢仍在跟隨美元指數雙向波動，同時美元走強時人民幣匯率調整的幅度較為有限，預計後續人民幣仍以美元指數動向為主要的運行參考指標。如果美指不能走出區間震盪，人民幣也很難有趨勢性行情，仍將維持區間震盪格局。