【港股解碼】CHM八面玲瓏：IPO是芝麻開花

說道CHM，大家可能會陌生，但是這家公司的歷史最早可以追溯到1961年，彼時CHM控股股東葉璽明先生的父親Yap Soon Hin先生及兄長Yap Chwee Teng先生創立了合夥公司Chye Hin & Company，主要在新加坡買賣二手金屬商品以及回收廢金屬及二手機器。

1970年代，新加坡工業化帶動國內對五金需求的增長，加上馬來西亞、印尼及汶萊等鄰國的海外需求，CHM開始轉變戰略，從此專注於銷售及分銷優質軟鋼產品，以服務建築、工程、造船、油氣及其他行業，範圍越來越廣泛。

2005年後，CHM順利成為多家大型油氣及造船業務公司的核准供應商之一。與這些大型公司的合作，一方面證明瞭CHM提供大量優質軟鋼產品的能力，另一方面也產生了穩定的客戶源，可以使得CHM往更加廣闊的方向去發展。

市場：形態積極

CHM大約70%的業務均是為新加坡及其他鄰近地區的承建商、工程公司、設備製造商及其他從事樓宇及建築界別的貿易商服務的。因此，新加坡及周邊地區建築市場的情況對於CHM的發展來說顯得至關重要。

自一九六五年獨立以來，新加坡的經濟得到了迅速的發展，這要歸功於其審慎的經濟規劃。同時，新加坡的樓宇及建築市場過往一直大致上與經濟及人口增長率同步。在2015年至2017年期間，由於新買家逐步消化近十年來較早期供應過剩的公寓單位，私人住宅房屋市場經歷低潮。公營界別合約亦由2014年的190億新加坡元減少至2015年的130億新加坡元。

所幸的是，從2017年下旬開始，私營界別出現一定複甦跡象，房屋價格上漲、向發展商大宗銷售老舊單位元元及物業代理數目增加。儘管預期私營住宅市場將於2018年及之後出現一定的增長，建築業的主要推動因素仍為公營界別。由於新基建樓宇將令新加坡出現前所未見的建築活動高峰期，新私營項目也將有巨大的可能跟著國內湧現新公司及公民而有所增加。在建築行業上行的大背景下，CHM的春天或許將會到來。

CHM：實力強勁

CHM近年業績（2015-2017）

來源：香港聯合交易所

在2015至2017年期間，CHM所錄的收益分別為6570萬新加坡元、4910萬新加坡元及5300萬新加坡元；所錄的溢利分別為-137萬新加坡元、390萬新加坡元、549萬新加坡元。在收益整體呈現出下降的情況下，CHM卻扭虧為盈，年內溢利反而得到了上升，這恰恰是證明瞭CHM的實力。

若要探尋其中最大的原因，則是因為毛利的增加，在三年期間，CHM錄得的毛利分別為881萬新加坡元、936萬新加坡元、1032萬新加坡元，一路上漲。這在毛利率上也得到了體現。

CHM主要產品毛利及毛利率（2015-2017）

來源：香港聯合交易所

從上表可以看出，CHM毛利率由2015年的13.4%升至2017年的19.5%，其中鋼板的毛利率更大幅上漲，這實際上反倒是公司實力的體現。

未來：無限可能

關於未來，CHM首先計畫繼續擴充業務，並鞏固在新加坡結構鋼及軟鋼行業的市場地位。CHM目前位於11 Gul Avenue, Singapore629655，樓面面積約為6,132平方米，其中的4,637平方米均用於儲存產品。在2015-2017年期間，CHM售出的鋼鐵產品分別為約88,000噸、75,000噸及60,000噸，利用率約為95.8%、93.4%及94.4%。因應高利用率加上客戶的強勁需求，公司計畫購買約14,200平方米的新倉庫，以進一步擴展業務範圍。

其次，CHM計畫投資自動化系統、存貨管理系統及推出電子商務平臺，以改善產能。CHM計畫為新倉庫投資一套自動化系統、投資於一項存貨管理系統，在提升產能的同時，推出電子商務平臺，以創造一個接觸面更廣的全新銷售管道。CHM擬採用的自動化系統為一套自動提存系統，這將對日後業務產生多項積極影響。存貨管理系統為一個全面的倉庫管理系統，協助CHM接收貨品、倉儲及運輸物流中進行管理，以改善產能。該系統可作交付追蹤，有助CHM核證所有交付，以確保將正確的貨品交付予客戶，因而有效地對交付過程進行自動化。

■ 作者｜施琳慧

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