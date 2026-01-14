袁志峰 2026-01-14 04:50

今日推介 - 東方海外 (316, $126.3), 目標價 $140, 止損價 $120

1) 股市前景

周二港股微升，恒指盤中突破 27000 點，成交連續兩日逾 3000 億元，南向資金淨買入額顯著減少。港股近日升勢主要受海外資金流入亞太區股市所致，暫時未見資金流轉弱訊號，預期恒指月內有機挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 350 點，早段最多曾漲 535 點至 27144 點，隨後輾轉下滑，午後漲幅一度收窄至 121 點，尾市反彈，收報 26848 點，升 240 點或 0.9%。成交額按日增 3% 至 3152 億元，創去年 11 月以來新高，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨買入約 13 億元。阿里 (9988)、騰訊(700) 及小米 (1810) 錄得 10.7、7.6 及 6.1 億元淨買入。中芯國際 (981)、中國移動(941) 及藥明生物 (2269) 錄得 8.3、8.0 及 3.5 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 413 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 0.9%，成份股 53 升 33 跌 3 持平。藥明康德 (2359) 及藥明生物 (2269) 漲逾 8% 及 5%，為升幅最大藍籌。阿里 (9988)、中國人壽(2628)、翰森製藥(3692) 及石藥集團 (1093) 升逾 3%。中海油 (883)、中國平安(2318)、紫金礦業(2899)、恒基地產(12) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 2%。滙豐 (5)、港交所(388)、建設銀行(939)、中石油(857)、新鴻基地產(16) 及中國宏橋 (1378) 升逾 1%。康師傅 (322) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大藍籌。泡泡瑪特 (9992)、海底撈(6862) 及李寧 (2331) 跌逾 2%。中國聯通 (762) 及電能實業 (6) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.1%，收報 5869 點，成份股 17 升 12 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及百度 (9888) 跌逾 1%，快手 (1024) 跌逾 2%。阿里 (9988) 升逾 3%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 3%。阿里健康 (241)、地平線機器人(9660)、零跑汽車(9863) 及小鵬汽車 (9868) 升逾 2%。比亞迪 (1211) 升逾 1%。商湯 (20) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。美的集團 (300) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 2%。中芯國際 (981) 及金山軟件 (3888) 跌逾 1%。

板塊方面，醫藥、內險及黃金股跑贏大市，漲幅居前。紫金礦業 (2899) 及山東黃金 (1787) 升逾 2%。晶片及航空股逆市下跌。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 跌逾 1%。

周二上証指數高開 0.1%，早段最多曾漲 0.3% 至 4179.70，隨後輾轉下滑至收盤，午後最多曾跌 0.9%，收報 4138.76 點，跌 0.6%。深証成指跌 1.4%。科創 50 指數跌 2.8%。滬深兩市總成交約 36500 億元 (人民幣 · 下同)，創歷史新高，環比增加約 500 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國去年 12 月消費物價指數 (CPI) 按月升 0.3%，符合預期；按年升 2.7%，與預期相同。期內，核心 CPI 按月升 0.2%，預期升 0.3%；按年升 2.6%，預期上漲 2.7%。(信報)