袁志峰
今日推介 - 安踏體育 (2020, $79.4), 目標價 $88.0, 止損價 $76.0
1) 股市前景
周一港股顯著上揚，成交激增，南向資金維持淨買入。恒指自去年 10 月起基本在 25200 至 27200 點之間波動，估計恒指月內有機向上突破 27000 點，建議投資者趁回調買入。
2) 上日中港股市況總結
周一恒指高開 145 點，早段曾倒跌 44 點，其後輾轉上揚至收盤，以全日高位收市，收報 26608 點，升 376 點或 1.4%。成交額按日增 25% 至 3062 億元，創去年 11 月以來新高，12 月份日均成交額 1859 億元。
港股通南向資金淨買入約 73 億元。快手 (1024)、騰訊(700) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 22.5、20.1 及 8.6 億元淨買入。中國移動 (941)、美團(3690) 及中國平安 (2318) 錄得 10.3、4.8 及 3.4 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 400 億元，12 月淨買入約 229 億元。
恒指升 1.4%，成份股 56 升 27 跌 6 持平。阿里健康 (241) 漲逾 10%，為升幅最大藍籌。快手 (1024) 及美團 (3690) 漲逾 7% 及 6%。海底撈 (6862) 升逾 5%。康師傅 (322) 及周大福 (1929) 漲逾 4%。恒基地產 (12) 及石藥集團 (1093) 漲逾 3%。中銀香港 (2388)、新鴻基地產(16)、長和(1)、農夫山泉(9633)、創科實業(669) 及紫金礦業 (2899) 升逾 2%。美的集團 (300) 及申洲國際 (2313) 跌近 3%， 為跌幅最大藍籌。翰森製藥 (3692)、中國平安(2318) 及龍湖集團 (960) 跌逾 2%。吉利汽車 (175)、銀河娛樂(27)、安踏體育(2020) 及中石化 (386) 跌逾 1%。
恒生科指升 3.1%，收報 5863 點，成份股 23 升 5 跌 2 持平。大型科技股領漲，騰訊 (700) 升近 2%，小米 (1810)、京東(9618) 及網易 (9999) 升逾 2%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 升逾 5%， 美團 (3690) 及快手 (1024) 升逾 6% 及 7%。金蝶國際 (268) 及阿里健康 (241) 漲逾 12% 及 10%，為升幅最大成份股。商湯 (20) 及嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 6%。同程旅行 (780) 及京東健康 (6618) 漲逾 5%。金山軟件 (3888) 升逾 3%。地平線機器人 (9660) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。美的集團 (300) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 2% 及 1%。
板塊方面，大型科技、軟件、線上醫療及紙製品股跑贏大市，漲幅居前。金蝶國際 (268) 及中國軟件 (354) 升逾 12% 及 6%。阿里健康 (241) 及京東健康 (6618) 升逾 10% 及 5%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 10% 及 5%。
航空及濠賭股逆市下跌。南方航空 (1055) 跌近 2%。銀河娛樂 (27)、美高梅中國(2282) 及永利澳門 (1128) 跌逾 1%。
周一上証指數高開 0.4%，早段曾抹去全部漲幅，其後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 4165.29 點，升 1.1%，再創逾 10 年新高。深証成指升 1.8%。科創 50 指數升 2.4%。滬深兩市總成交約 36000 億元 (人民幣 · 下同)，創歷史新高，環比增加約 4800 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。
3) 宏觀 / 行業訊息
歐盟考慮對出口到該地區的中國電動車設定最低價格，此舉釋放出貿易緊張局勢緩和的訊號，儘管美國敦促歐洲在對華問題上採取更強硬立場。(信報)
4) 個股訊息
藥明康德 (2359) 發正面盈利預告，預期截至 2025 年 12 月底年度歸屬股東淨利潤 191.51 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.03 倍。預計經調整歸母淨利潤 149.57 億元，按年增長 41.3%。該公司預計去年營業收入 454.56 億元，按年增長 15.8%。(信報)
華潤置地 (01109) 公布，去年累計合同銷售金額約 2336 億元(人民幣．下同)，按年減少 10.5%。單計去年 12 月，合同銷售金額約 410 億元，按年增長 28.1%。(信報)
龍湖集團 (00960) 公布，去年全年，累計實現總合同銷售金額 631.6 億元(人民幣．下同)，按年減少 37.5%。單計去年 12 月，總合同銷售金額 37.7 億元，按年減少 53.6%。(信報)
