鉅亨新視界-趨勢對話 2026-01-12 16:01

圖:公關教主于長君 June Yu於現場展示工夫茶

在快速變動的時代中，茶已然成為讓人重新安放身心的一股文化力量。日前，由拾翠文薈主理人高翠霞老師領軍拾翠文薈團隊參與香港《茶．工夫》主辦的工夫茶活動 Tea Gongfu in Hong Kong 2025，《茶 · 工夫 融合 百八席在》茶會，在此盛會中匯聚來自不同領域的茶人與文化實踐者，包括饒慶宜、林郁珊、張天眷，以及被譽為「公關教主」的于長君，以工夫茶為媒介，展開一場橫跨時尚、藝術、生活美學的新世代茶人深度對話。

公關教主于長君深耕國際時尚與美妝產業，其座右銘「Make a difference」，令其事業版圖橫跨精品、時尚消費、美妝、金融、汽車與酒商等頂級品牌，並曾榮獲全球最大酒商——帝亞吉歐集團（Diageo）所頒發的卓越行銷獎亞太區冠軍。她同時熱愛馬術、泰拳、拳擊、網球與馬拉松等運動，擅長整合專業職人與跨界資源，持續創造引領潮流的文化話題。

‌



圖: 公關教主于長君 June Yu 於香港參加「茶 · 工夫 融合 百八席在」系列活動

談及與茶締結緣分的起因，于長君分享：「自小就喜歡琴棋書畫與品茶，過去在馬術運動後，俱樂部裡大家圍坐品茶的畫面，讓我對茶產生深刻情感。後來受到茶人朋友的邀請出席茶會活動，被兼具藝術與人文氣質的茶文化氛圍深深吸引。」在朋友引薦下，她正式向高翠霞老師拜習茶道與當代茶事美學，並隨老師至日本京都交流茶道與花藝，期望將茶文化延伸至日常生活美學，並以自身專業支持茶文化的國際交流。

在近年工夫茶也於國際舞台持續發酵壯大，2025 年 12 月 7 日，由香港《茶 · 工夫》主辦的《茶 · 工夫 融合 百八席在》茶會於香港聖方濟各大學盛大舉行，來自 英國 、 法國 、 日本 、 韓國 、 馬來西亞 、 新加坡 、 菲律賓 、 越南 、 泰國 及兩岸四地各城市的工夫茶學者與愛好者近千人齊聚香江，透過百位茶師共襄盛舉，同步獻技與小型論壇，分享在各自文化脈絡下，工夫茶在不同地域間所孕育展現出的多元特質與沖泡技藝。

本次活動召集人，茶 · 工夫國際文化交流籌委會主席麥溥泰於致詞中指出「茶 · 工夫」活動分為兩大階段：第一階段為六月舉行，為期四天的《茶 · 工夫：工夫茶論壇》邀請工夫茶宗師舉辦論壇及示範活動；第二階段則延伸至本次《茶 · 工夫 融合 百八席在》茶會。本次百席茶會以「融合」為核心精神，匯聚各地、各派工夫茶人，既容百家抒見，亦促各派融通共濟，全力推廣工夫茶的色、香、味、韻與深厚美學底蘊，並期盼為全球工夫茶愛好者搭建長期交流平台。

拾翠文薈主理人高翠霞老師表示，此次盛會參與能順利完成，仰賴眾人同心協力。她特別感謝茶侶林玫吟與潘淑玲即時支援、細心照料，以及茶師饒慶宜與張天眷於前期準備上的用心付出；亦感謝茶道藝術攝影師 Joseph 協助攝影紀錄，為活動留下珍貴影像，同時感謝茶師林郁珊提供場地與花藝協助，讓一切可以從容呈現。感謝香港籌備委員會的邀請，讓拾翠文薈團隊得以參與這場難得而溫暖的文化盛會。

生於政治世家，茶師饒慶宜回憶，祖父為地方仕紳、父親則常年擔任民意代表，家中總是賓客盈門，而唯一不變的風景，便是茶桌上永遠滾燙的水壺與清脆的洗杯聲響。「工夫茶在不知不覺中成為我生活的一部分。」她說道，多年後，她在茶的世界裡重新找回從容與溫度，也深刻體悟工夫茶從器物美學，昇華至生命美學的精神核心。

新世代亮點茶師張天眷，往返於倫敦與台北之間，兩種生活節奏的交錯，在母親的安排下初次接觸茶藝競賽，在台北學習工夫茶課程，開啟了她與茶之間的深厚緣分。她認為，工夫茶不僅是技藝的展現，更是一種回歸生活本質的方式。在反覆的沖泡與分享之中，逐漸體會茶所承載的真實緣分與生命節奏，也讓茶，成為她在世界各地安放身心的重要媒介。

圖: 茶師 林郁珊 Eva Lin 於現場展示功夫茶

同場參與的林郁珊，身為台灣知名服裝品牌「夏姿」的大媳婦，亦是高翠霞老師的弟子。以高挑身形與獨具的時尚氣質，讓茶席呈現融合當代藝術的時尚美學風貌。林郁珊表示：「於我而言，茶不僅是一杯飲品，是連結人心、傳遞文化的媒介。工夫茶更是一種生活態度，在快節奏的世代裡，選擇慢下來，以細緻徐雅的動作守住屬於東方的優雅與專注。」