特斯拉電池耐操 里程數16萬英哩後 電容量尚保有9成

傳統汽油動力車在全車壽命期間，一桶汽油能行駛的距離大致相同，但是電動車卻不然。經過一段時間後，電動車的電池效能就會下降，這也是生產高效能電動車時的重大障礙之一，但是來自特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 的群眾來源新數據顯示，特斯拉的電池經得起時間的考驗。

這是由一群歐洲特斯拉車主收集並在網路上公開發布的資訊。電動車情報網站《Electrek》率先報導此消息，數據顯示，特斯拉電池組容量在行駛 3 萬英哩（5 萬公里）後僅下降約莫 5%。這雖非官方實驗室生成的數據，但實際上可能更有用，因為這代表真實用戶的體驗。

進一步來看，電池組在行駛超過 16 萬英哩後，還維持初始電容量 90% 以上，要到約莫 18 萬英哩電容量才會下降至 90% 以下。

儘管特斯拉品管嚴格，但顯然不是所有電池都相同，蒐集這些數據的車主將電池充電頻率納入考量，以解釋異常值，但是結論未定。電池專家建議，一般日子充電到 70% 就好，只有長途旅行前才把電池充飽 100%。

特斯拉對 Model S 和 X 的保固沒有明確包含電池降級這個問題，但對即將交車的 Model 3 卻有 70% 電池容量的保證。《Electrek》還拿了另一款電動車比較，日產（Nissan）電動車 Leaf 電池容量在新車頭五年內就下降約莫 20%，這顯示從電池好壞的角度來看，特斯拉貴得有道理。