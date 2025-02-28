日銀總裁植田和男警告：美國關稅引發全球經濟強烈不確定性

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-28 03:00

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根據路透報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 總裁植田和男周四 (27 日) 表示，全球經濟前景存在「非常強烈」的不確定性，這需要在制定貨幣政策時保持警惕。他在參加完二十國集團 (G20) 財長會議後表示，許多會議成員認為美國的關稅政策充滿不確定性，這些政策可能會對其他國家的經濟造成影響。

植田和男強調，美國的政策走向，特別是關於關稅的政策，存在極大的不確定性。他指出，其他國家如何回應美國的政策也是一大未知數。因此，對此情況必須保持密切留意。對於美國政策的影響，需要從全球經濟、金融市場以及日本的經濟和物價前景等方面，綜合考量來調整貨幣政策。

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植田和男對於日本長期利率上升的問題未作直接評論，但他重申日銀在面對異常波動時，隨時準備進行緊急購債操作的立場。他強調，日銀在去年結束長達十年的大規模貨幣刺激，並在 1 月將短期利率從 0.25% 上調至 0.5%，認為日本正處於實現 2% 通膨目標的邊緣。

植田和男表示，日銀如果看到經濟和通膨目標的進一步穩定，將有可能繼續提高利率。他強調，若日本經濟持續向著可持續實現 2% 通膨的方向發展，則央行願意進一步提高利率。