攻打敘利亞：導彈廠商雷神提高股利

《彭博》報導，4 月 14 日美國、法國、和英國聯合對敘利亞進行的導彈襲擊，國防企業洛克希德馬丁 Lockheed Martin (LMT-US) 推動了作為 46 億美元國防計劃一部份，戰場上首次亮相的新型隱形式巡航導彈。

據了解，2 架 B-1B 轟炸機於敘利亞領空外，向大馬士革地區的 Barzah 研究與發展中心，發射了 19 枚聯合空對地導彈（Joint Air to Surface Standoff Missiles，JASSM）。據五角大廈（美國國防部）提道，這些 JASSMs 導彈與 57 枚雷神公司 Raytheon (RTN-US) 的戰斧導彈（Tomahawk）聯合襲擊目標。

USS Monterey 發射戰斧導彈 Tomahawk / 圖：彭博

這枚位於美國阿拉巴馬州生產的洛克希德 JASSM 導彈擁有較低的雷達橫截面，使其難以被偵測、並設計可穿透距離敵方領土 200 英里（322 公里）之遠，而美國時間週五（13 日）晚間發射的擴展版本導彈，可飛行超過 500 英里的距離。

報導指出，根據導彈內的預先規劃路線、及使用的全球定位衛星、和內部導航系統追踪，該導彈透過 1000 磅重的穿透性彈頭進行攻擊。儘管五角大夏官員在週六（14 日）的通報中沒有具體列出 JASSMs 的表現，但其提供的目標「之前」和「之後」照片圖顯示，導彈蠻有效的。

洛克希德企業為生產著名 F-16 戰機廠商，印度政府有意以 150 億美元購入 110 臺。而洛克希德的隱形戰機產品線也包含了 F-22 及 F-35 戰機。

雷神公司除了生產戰斧導彈外，也是防禦導彈系統「愛國者飛彈」的製造商。2 週前，波蘭政府同意砸下 47.5 億美元購入此系統，也是波蘭歷史上最大的武器交易。

除了提高股利外，雷神公司在 3 月下旬宣布在美國國防部的 DARPA 計劃下，正在開發可以控制更建議控制空中及地面的無人駕駛飛機界面。雷神股價上週五（13 日）收盤上漲 0.48% 來到 222.01 美元。