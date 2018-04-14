馬斯克稱特斯拉第三季將盈利 股價大漲

周五特斯拉的掌舵人馬斯克在推特上發文稱，今年三第四季特斯拉將盈利並產生正現金流，沒有融資的必要，導致該公司股價走高。截止發稿，特斯拉股價上漲 2.41%，至 301.18 美元。

Elon Musk 的推文是對《經濟學家》前一天推文的回覆。該雜誌稱，特斯拉今年需要再融資 25－30 億美元。

特斯拉公司曾於 2 月 7 日表示該公司今年將盈利，但沒有說出具體時間。該公司聲明稱，「隨著我們對 Model3 和我們的能源產品進行產品升級，同時嚴格控制營運費用，我們的季度營業收入在 2018 年某個時候應該會呈現可持續的正向增長。」

此外，該公司上周也曾表示，除信用額外，今年不需要額外增資。聲明中說，「特斯拉仍將三個月後產量達到每周 5000 輛作為目標，為第第三季的高產量、良好毛利率和強勁的營運現金流的理想組合打好基礎。」 並且，「除了標準信貸額，特斯拉今年不需要增加股權或債務。」

彭博社認為，Musk 的樂觀應該來源於他對 Model3 產量進展的預估。周五 Musk 帶領美國媒體 CBS 參觀了該公司位於 Fremont 的汽車生產線並稱，在公司解決製造問題一周之後，就能維持每周生產 2000 輛的 Model3 的產量，而到第二，第第三季，Model3 的產量還將上漲三到四倍。

但彭博社調查的分析師平均預測，特斯拉今年下半年將花費 9.94 億美元，第第三季和第第四季的凈虧損將分別為 1.92 億美元和 3.5 億美元。另外，分析師預計特斯拉今年下半年現金流將仍為負數。

近期，由於特斯拉 Model3 電動車面臨產量問題，公司股價連連下跌。前一天，馬斯克還在為 Model3 推遲交貨正名，稱那隻是一種「時間推移」，訂購的客戶「絕對會拿到」車，但也沒能說服投資者。周四特斯拉股價下跌 2.28%。周三股價下跌 1.24%。

華爾街見聞此前文章提到，除了產量問題，特斯拉的財務問題也不容樂觀。《華爾街日報》稱「特斯拉正處於生死存亡關頭」，要麼創造更多收入，要麼馬上籌集更多資金。從衡量企業財務安全的角度看，特斯拉的 Z 值為 1.26。而任何得分低於 1.8 的公司都將成為投資者的噩夢。

特斯拉目前在金融市場也遇到了麻煩。過去五周空頭們重新加倉，做空特斯拉的倉位上個月猛增 28%，至 107 億美元。目前被做空的股票占流通股的 25% 以上。投行高盛前幾日也建議客戶拋售特斯拉股票。

『新聞來源／華爾街見聞』