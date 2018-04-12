美股最瘋狂的做空對象——特斯拉！

摘要：正承受產量瓶頸、資金困境、人事動盪等壓力的特斯拉又在金融市場遇到了麻煩。過去五周空頭們重新加倉，做空特斯拉的倉位上個月猛增 28%，至 107 億美元。目前被做空的股票占流通股的 25% 以上。

逾百億美元空倉壓頂，令特斯拉（Tesla）成為美股市場上被做空最嚴重的股票。

CNBC 援引美國金融技術公司 S3 Partners 數據稱，做空特斯拉的倉位在 3 月份猛增 28%，至 107 億美元。同時金融資訊供應商 FactSet 數據顯示，特斯拉所有流通股中有高達 25% 都被做空了。

對此，S3 Partners 研究部門負責人 Ihor Dusaniwsky 稱：

特斯拉已經取代蘋果公司成為最大的做空對象，後者自 2016 年 3 月以來一直盤踞在做空榜前列。在今年前兩個月縮減空頭倉位之後，做空者們改弦易轍，重新開始加倉，過去五周他們大規模押注。

值得一提的是，特斯拉掌舵人馬斯克（Elon Musk）似乎並不畏懼。他在昨日還針對高盛分析師 David Tamberrino 拋售特斯拉股票的建議強硬回擊稱：「下注吧！」

為何頻遭唱空？

1、產量瓶頸

至於做空理由，高盛認為特斯拉將無法在 6 月底之前實現 Model 3 的生產目標，預計每周產量僅為 1400 部，因此將該股 6 個月目標價從 205 美元下調至 195 美元。這意味著其認為特斯拉將下跌約 36%。

摩根大通股票衍生品策略師 Shawn Quigg 也在本月初表示，特斯拉股債無法逃脫被持續拋售的命運，未來任何債務再融資都會更困難和昂貴，該股未來兩個月可能從當時的 267 美元深跌 60% 以上。

特斯拉最近的遭遇可謂是「禍不單行」。穆迪上月底高調宣布將特斯拉的信用評級從 B2 下調至 B3，是其信用評級系統中 B 級最差的一檔。這「反映了特斯拉 Model 3 汽車產能的嚴重不足」，還「反映了公司由於負現金流和可轉換債券到期面臨的流動性不足」。如果 Model 3 的實際產量與公司目標有差距，評級還會進一步降低。

Model 3 產量遲遲上不去的原因歸咎於馬斯克的「執念」——過分追求自動化，而這可能毀掉特斯拉。也就是說，馬斯克一心想把加州的 Fremont 工廠全部自動化，這導致特斯拉遲遲無法快速擴大產量，因為自動化生產大大增加了生產成本。

2、財務問題

特斯拉的「燒錢能力」史無前例。去年消耗現金 34 億美元，整體虧損近 20 億美元；特斯拉的債務負擔也很沉重，今年 11 月和明年 3 月分別有 2.3 億和 9.2 億美元的可轉債到期。這令大多數分析師懷疑，公司近期就要大規模融資，來滿足債務償付和避免流動性崩盤。而持續疲軟的股價不僅令再融資更困難和昂貴，也會稀釋現有股東的股權。

《華爾街日報》甚至發文稱「特斯拉正處於生死存亡關頭」，稱特斯拉要麼創造更多收入，要麼馬上籌集更多資金。從衡量企業財務安全的角度看，特斯拉的 Z 值為 1.26。而任何得分低於 1.8 的公司都將成為投資者的噩夢。得分為 1 分或更低意味著可能在兩年內破產。

3、多名高管離職

除了外部不斷的唱空之聲以外，特斯拉內部也正爆發了人事動盪。上月中旬彭博社稱，特斯拉財務副總裁 Susan Repo 已經離職。在此幾天前，首席財務官 Eric Branderiz 才剛剛離開。

今年 2 月，全球銷售及服務總裁 Jon McNeill 跳槽到了美國專車公司 Lyft。此前，商務開發副總裁 Diarmuid O』Connell、電池技術總監 Kurt Kelty、首席財務官 Jason Wheeler 也已相繼辭職。

曾做空安然股票的著名空頭交易大師查諾斯（Jim Chanos）稱，特斯拉公司的股票「毫無價值」。多年來他一直在唱衰特斯拉。

特斯拉股價在過去 12 月累計跌去 3% 左右，表現不及大盤。然而，該股本月初以來大漲 13%，跑贏大市，昨日收盤報 300.93 美元：

『新聞來源／華爾街見聞』