智庫：含亞馬遜在內 去年15間美企透過各種模糊方式避稅

路透社報導，非營利稅收監督機構「稅收與經濟政策研究所」(Institute on Taxation and Economic Policy) 周二指出，包含電商巨擘亞馬遜、保險公司保德信與電力公司杜克能源在內的 15 間公司，去年在美國的利潤達近 250 億美元，但卻成功避稅。

稅收與經濟政策研究所 (ITEP) 檢視企業的所得稅披露報告，內容指出，在美國總統川普去年 12 月簽署稅改法案之前，美國有 15 間公司已找到辦法，減少需繳納稅收金額。

根據報告，這 15 間公司 2017 年的利潤為 245 億美元，但卻從美國財政部獲得 14 億美元的退稅，綜合稅率為負 5.6％。ITEP 表示，新的美國稅收制度將公司所得稅稅率從 35％降至 21％，將很有可能進一步提升公司避稅程度。

ITEP 指出，雖然「這些公司做出的披露太模糊，不能完全判斷他們如何避免所得稅」，但他們使用各種減免方案來減少稅收。

根據 ITEP 的報告，亞馬遜使用減稅機制，將經營者股票期權的價值勾銷，並從美國政府獲得 1.37 億美元的退稅，其利潤為 54 億美元，因此有效稅率實際上為負的 2.5%。

杜克能源透過加速的投資設備折舊計算以及可再生能源生產稅收抵免，從政府獲得 2.47 億美元的退稅，其去年利潤為 42 億美元，有效稅率為負 5.9%。

亞馬遜和保德信未立即發表評論。杜克能源發言人稱 ITEP 的報告「存在嚴重缺陷和誤導」，發言人 Neil Nissan 在聲明中表示，在經濟衰退期間，政府推出紅利折舊（Bonus Depreciation），以「鼓勵公司投資和創造就業來刺激經濟增長」。而去年的稅收立法更大幅擴大投資設備的折舊空間。