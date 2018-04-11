川普回嗆俄羅斯「飛彈要來了！」 道瓊期指一度跌逾230點

俄羅斯宣稱，若美國對敘利亞發動空襲，其飛彈都會被擊落；美國總統川普則在推特發文回嗆，「飛彈要來了」(they will be coming)，緊張情勢持續升溫，週三 (11 日) 美股盤前交易中，指數期貨走跌，道瓊期指一度跌逾 230 點。

位於敘利亞首都大馬士革近郊，由反抗軍困守的城鎮 Douma，在 4 月 7 日遭到毒氣攻擊，共計逾 40 人死亡，上千人受傷。

美國總統川普嚴厲譴責此事，揚言將做出重大決定，要讓阿塞德政權，以及其盟友俄羅斯、伊朗付出代價。

白宮日前宣布，川普取消出訪拉美的外交行程，國防部長馬提斯，也取消週末訪問計畫。

據《華爾街日報》報導，至少有 1 艘美國飛彈驅逐艦，正朝敘利亞海域前進，外界猜測，川普可能下令，準備空襲敘利亞。

負責協調歐洲航空管制的機構 Eurocontrol 日前示警，要求各航空公司，在地中海東部地區提高警覺，因未來 72 小時內，美國及其盟邦，可能對敘利亞發動空襲。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

Zasypkin 強調，他的說法，是引述俄羅斯總統普丁及其幕僚長的聲明。

根據 CNBC 報導，川普不甘示弱，週三於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，飛彈要來了！」

川普也痛斥，俄羅斯不應與毒氣攻擊者為伍。

台北時間週三晚間 7 點 43 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 232 點 (0.95%)，標普 500 期指下跌 0.90%，那斯達克期指下跌 0.88%。