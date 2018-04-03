美股重挫你也有責任 華爾街籲川普：放過亞馬遜、勿掀貿易戰

週一美股大跌，標普 500 指數失守 200 日均線，市場瀰漫負面情緒；根據 CNN Money 報導，華爾街分析師對美國總統川普喊話，要他放過亞馬遜 (Amazon)，也別掀起貿易戰。

中國對美祭出關稅報復行動，貿易戰疑慮升溫，加上川普再度抨擊亞馬遜，造成科技股震盪，週一美股重挫，道瓊指數大跌 1.9%，標普 500 指數收跌 2.23%，那斯達克指數下跌 2.74%。

標普 500 指數失守 200 日均線，為 2016 年 6 月以來首見。

瑞銀財富管理 (UBS) 資產配置主管 Erin Browne 表示，當總統開始干涉企業行為時，市場就會擔憂，川普一再點名亞馬遜，令投資人不安。

川普 3 月 31 日再度對亞馬遜開火，他在推特上宣稱，美國郵政系統，為亞馬遜運送 1 個包裹所造成的損失，平均為 1.5 美元，總損失上看數十億美元。

川普強調，亞馬遜必須停止對國家郵政系統「詐財」的行徑，該付的錢 (稅) 就要付。

競選總統期間，川普也曾嚴厲抨擊亞馬遜，指其以不公平的逃稅手段壟斷市場，並表示，亞馬遜執行長貝佐斯買下《華盛頓郵報》，是為了「影響政治」。

Wedbush 證券部主管 Ian Winer 認為，川普對亞馬遜的抨擊，顯然源自對該公司執行長的不滿，這有違自由市場原則。

美中貿易戰疑慮升溫，也讓投資人感到憂心。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國政府日前宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

在此同時，美方也計畫於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。

Browne 說，對於川普在貿易協商中，可能造成的不確定性，市場深感憂慮。