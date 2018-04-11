Nike進入「購物期」 併身體掃描企業 鞋業類股應聲漲

運動品牌 Nike (NKE-US) 收購了身體掃描軟體公司 Invertex，這也是 Nike 近幾週內的第 2 筆交易，顯然 Nike 開始進入併購潮，來加強其數位技術，包括人工智慧 AI 功能等。

Nike 股價週二（10 日）下跌 0.30% 來到 67 美元。

Nike 股價日線趨勢圖

以色列時裝技術公司 Invertex 最著名即是開發了 FeetID 系統，該系統可以在幾秒鐘內掃描並確定購物者的腳型並將數據直接發送到手機。該產品包括店內、在線、和移動應用程式。

Nike 首席數位長 Adam Sussman 在新聞發布會上表示，「Invertex 的收購將加深我們的數位人才，並進一步提升我們在計算機視覺和人工智能方面的能力，我們將在每個與客戶的接觸點上，創造最引人注目的 Nike 消費者體驗」。

此外，Nike 希望利用該公司的專業知識改善其數據產品，未來將能夠生成人體 3D 數據做分析的應用程式，並在實體店和網上購物中都大有益處。

週二（10 日）的鞋業類股都大漲。Skechers (SKX-US) 上漲 2.73%，Deckers Outdoor (DECK-US) 上漲 2.87%，Steven Madden (SHOO-US) 上漲 0.76%。3 家公司都在進行合併。

Nike 近期的收購都是為了直接向終端消費者販售計劃的一部份。通過創新、加快上市速度、以及通過數位系統、會員資格、和個性化服務與客戶直接聯繫來實現。

作為過程的一部份，Nike 上個月也收購了消費者數據分析公司 Zodiac，收購金額未透露。Zodiac 的網站表示，它使用「經過驗證的數據模型、客戶分析、和行為分析，來預測個人未來的行為，而不是簡單地假設過去的趨勢和平均值將其延伸」。