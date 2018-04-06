川普再噴亞馬遜 奈何美國政府卻離不開它

摘要：周四美國總統川普再次在推特發文，抨擊電商亞馬遜和其旗下的華盛頓郵報。但華爾街日報指出，美國政府才是亞馬遜最大的客戶，最離不開亞馬遜的可能正是美國政府自己。截止發稿，周四亞馬遜股票上漲超 3%。

周四美國總統川普又一次推特發文抨擊電商亞馬遜和其旗下的華盛頓郵報。他說，

「『假新聞』華盛頓郵報是亞馬遜的『主要說客』，又登出一則假頭條，《川普挑釁 中國加大貿易處罰力度》。錯了！應該是《川普挑釁 美國加大貿易處罰力度 將結束壁壘和大規模 IP 盜竊》。這是典型的糟糕的報導！」

但川普的推文並沒有對亞馬遜股價造成太大影響。周四盤前亞馬遜股價一度下跌 4%，但開盤後反彈上漲，截止發稿，亞馬遜股票上漲超 3%。

自從上周新媒體 Axios 報導，川普痴迷於攻擊亞馬遜，並希望通過反壟斷舉措，遏制該公司的發展後，截止周二收盤，亞馬遜股價在此期間累計下跌超 7%，並拖累美股三大股指走低。

此前，川普攻擊亞馬遜利用美國郵政業務，導致其虧損數十億美元。他還稱由於亞馬遜不對大部分第三方賣家收取州和地方說，威脅到中小零售業主的生存。

但華爾街日報指出，儘管川普總統在不斷攻擊亞馬遜，但美國政府才是亞馬遜最大的客戶，最離不開亞馬遜的可能正是美國政府自己。

過去幾年亞馬遜贏得大量政府業務，幫助政府將計算服務從傳統大型機上轉移到雲上。根據研究機構 GBH Insights 的預測，2018 年亞馬遜的政府業務將增至 28 億美元，2019 年將增至 46 億美元，而 2015 年，這些業務的總額還不到 3 億美元。

目前亞馬遜正試圖贏得美國國防部一項十年，價值 100 億美元的合約。周三美國白宮新聞發言人桑德斯稱，川普先生「沒有參與國防部合約的進程」。

隨著亞馬遜政府業務的增加，其在美國政府的影響力也在不斷增強。根據華爾街日報，2010 年，亞馬遜僱傭 8 名說客，花費 210 萬美元遊說聯邦官員。去年亞馬遜斥資 1300 萬美元，僱傭了 95 名說客。這個費用在全美公司中排名第七。此外，亞馬遜還不斷聘請競爭對手的前政府官員和高官人員，來更好的掌握政府的採購規則。

2013 年，亞馬遜打敗競爭對手 IBM，贏得了中央情報局（CIA）在內的美國情報機構 6 億美元的合約。隨著時間的推移，亞馬遜已經贏得了政府安全批准，為政府儲存敏感資訊。亞馬遜也是唯一一家獲得政府最敏感資訊批準的雲公司。

華爾街見聞《主編精選》提到，據財經媒體 CNBC 分析，川普政府很可能在雲端運算領域打擊亞馬遜。具體說來，是干擾美國國防部選擇亞馬遜成為價值數十億美元的長期雲服務合約唯一供應商。雖然川普可以簽署總統行政令，要求政府只能跟小公司簽署相關合約，但實施起來還是有難度。

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