大波動成美股新常態 分析師：別怕，去年那才叫反常

如果股市的大波動會令你驚慌失措，那麼你恐怕得學會適應，因為美股的劇烈震盪可能會是今年的「新常態」。

據《USA Today》報導，平靜的美股與小幅波動的年代已經過去，華爾街的新常態是巨幅波動。像是今年早前道瓊指數上演的 1000 點巨震，或是價格急速上沖下洗，在幾分鐘內市場由極度樂觀轉為悲觀，都將屢見不鮮。

道瓊指數 122 年歷史上排名居前的單日跌點，今年已經出現 3 次，包括 2 月 5 日 1175 點的重挫。上周五道瓊盤中大跌 767 點，收跌 572 點，都說明波動性已經重回市場。

標普 500 單日漲跌超過 1% 的交易日（圖表取自 USA Today）

統計顯示，標普 500 指數今年已經有 27 個交易日，單日漲跌幅超過 1%，而去年總計只有 8 天。如果持續這樣的波動節奏，今年將成為自全球金融危機以來，最動盪的一年。

今年幾次的大幅波動，多數和消息面相關，包括美中在關稅議題上的針鋒相對、川普總統一系列驚嚇市場的推文、Facebook 的隱私外洩風波、自動駕駛業務的波折，以及殖利率上升與通膨威脅等擔憂，持續為股市帶來壓力。

資金管理公司 Farr, Miller & Washington 最新發布「新常態」為名的報告，表示市場環境已經改變，針對所有的不確定性，市場將會回應，這帶來更為劇烈的波動。

不過許多分析師提醒，去年的一片平靜才是反常，今年才是更正常的市場行為。New York Life Investment Management 資產配置策略師 Jon Swaney 指出，投資市場動盪是固有本質，現在的情況很粗糙而令人不悅，但是短期內，投資人必須接受一個事實，他們手中的資產今年會有更大的起伏。

Swaney 強調，這不代表投資人要放棄長期投資的計畫，與 2008 年金融危機及 2000 年科技泡沫相較，當時的市場情況更糟糕。

他認為，投資人應該減少對川普推特的關注，不過度擔憂全面貿易戰，放更多心力在經濟的積極面。

根據《路透》數據，2018 年第 1 季的企業獲利預計為 7 年來最佳，標普 500 成份股的利潤預計成長 18.4%，而目前美國 4.1% 的失業率，則是 17 年來最低。

Swaney 說：「每天的市場波動可能很可怕，但經濟及企業利潤的變化，最終將推高股價。」

Haverford Trust 共同投資長 Hank Smith 提醒投資人，當前道瓊下跌 500 點時，情況不像 30 年前那麼嚴重，主要是指數已經相差太多。上周五跌 572 點，其實跌幅僅 2.5%，而 2 月的 1175 點重挫，跌幅也只有 5% 不到。但 1987 年下跌 508 點，跌幅高達 22.6%，創下史上最大的單日跌幅。

Smith 表示，主要是今年以前平靜太久，以至於投資人忘記這種波動是正常的。