別光看好消息！圖解特斯拉Q1數據的陰暗面

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 已公布了第一季財報，看起來似乎很正面，但財經網站 Seeking alpha 作者 Donn Bailey 以圖表進一步分析特斯拉各數據，透露出特斯拉財報的陰暗面。

Model S、X 和 3 在美國銷售量

電動汽車資訊網站 Insideevs.com 盡其所能估計美國每月銷售量，但特斯拉不像其他車廠那樣公布這份數據，他們只在每季末公布全球銷售數據，但 Insideevs 的數據如果正確，也可以看出分佈趨勢，特斯拉毛利最高的車款 Model S ，其需求正在下降，Model S 的銷售量事實上自 2017 年第一季起就開始下降。

特斯拉前銷售及服務總裁 Jon McNeill 在 2 月份離職之前，努力了 6 個月讓這些車變成錢，去年第三季和第四季的銷售強勁，這有利於削減庫存 6000 輛，自 2017 年第二季近 9000 輛的高點削減至 2000 多輛。但從下圖可知，今年第一季庫存又再次上升 63%。（庫存數量不含在途車輛）

累積庫存表

這張圖顯示特斯拉另一個難題，今年第一季 Model S 和 X 的全球銷售量下降 6000 輛以上，為什麼當季產量要提高超過 2000 輛？特斯拉不斷成長的庫存只是將目前短缺的現金綁在一起。發話去睡工廠的馬斯克 (Elon Musk) 接手全球銷售和服務的負責人後，必須開始「移動一些金屬」，這些多餘的庫存某些可能是 Model 3 進行復工活動。

全球交車

下圖有個奇怪的地方，這兩款車的銷售數據竟然呈現如此密切的平行走勢，第一季延續這個趨勢，在過去 5 季裡，這走勢像是兩艘平行移動的船，其偏差率低於 1.75%。

Model S 和 X 的季度全球銷售量

一如先前所提，既然銷售都下滑了，為什麼要增加產量？特斯拉網站上刊登的許多新車已經都打折扣了，倘若特斯拉的訂購情形熱烈，為何庫存會再次上升，且里程數還掛 0 的車就開始打折？這項事實恐怕無法支撐特斯拉對外說法。

結論

看漲特斯拉的人會歡慶 Model 3 銷售量上升，但這開心情緒可能很短暫，因為事實上 Model 3 現階段是否有正面的 GM 令人質疑。

到了第一季的最後一週，特斯拉還是沒能做到每週產量 2500 輛的目標，且打造 2000 輛的費用水準也顯然無法持續下去。

倘若第一張圖（即 Model S 和 X 的美國銷售量）數據正確（我們知道 Model 3 的數據，因為該款車第一季僅在美國銷售），似乎顯示 Model 3 有一點搶了 Model S 的銷售量，2018 年的現金流狀況將會非常痛苦，特斯拉無法承受他們最高毛利的車款銷量有絲毫的下降，但倘若這銷量不是被 Model 3 搶走，而是根本自己乾掉的，那恐怕是更糟糕的消息了。

特斯拉把所有雞蛋都放到 Model 3 這個籃子裏了，如果這款較便宜的車沒有達到預計的毛利，特斯拉就會如一些人預期那樣，今年就燒光所有現金。