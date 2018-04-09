投資大師預測：18個月內 美股有可能下跌近40%

投資大師 DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 預測，未來 18 個月內，美股還將跌近 40%。

FX168 財經網報導，Colas 上周五 (6 日) 為股市投資人提供了 3 種下跌情境預測：1) 類似於 1987 年 10 月的突然崩跌，即股價在短時間內大幅暴跌。2) 慢鏡頭的火車撞擊，即股價會在更長時間內下跌，但每日跌勢都相對較大。3) 催化劑驅動的價格重置，即投資者開始相信經濟衰退已在路上，即使沒有人能夠找到切實的證據。

〈第 1 種情境〉

在第一種預設情境下，雖然股市可能會出現突然暴跌，就像 1987 年的黑色星期一那樣，當時創造了道瓊工業指數歷史上最大的單日跌幅，但美股在那年依然收高，同時也從黑色星期一觸及的低位回升近 10%。

Colas 利用 1987 年黑色星期一的資料進行計算，當時 S&P 500 指數的預測本益比為 9.3，而 10 年期美債當時的殖利率為 8.9%，通過將兩者相加得到 18.2 的數值，這是他認為可以對兩個市場進行估值的參考資料。相比目前 10 年期美債殖利率約為 2.8%，如果要達到黑色星期一那是的估值水準，S&P 500 指數本益比必須從當前的 16 下降至 15.4。

如果 S&P 500 指數本益比要降至 15.4，意味著該指數必須跌至 2187 點，根據上週四 (5 日) 收盤價來看，S&P 500 指數還需要下跌 17.9% 才能達到這一水準，約等於從 S&P 500 指數的紀錄高位下跌近 24%，這足以將它打入熊市區域。

〈第 2 種情境〉

Colas 主要是基於週期性調整的本益比 (CAPE) 比率來進行計算，這會將股價和企業獲利與過去 10 年表現進行比較，S&P 500 指數的 CAPE 為 31.88，約為 1880 年代的 2 倍。

如果 CAPE 需要下降至歷史平均水準，意味著 S&P 500 指數需要下跌至 1646 點，意味著從當前價位下跌 38.2%，或從紀錄高位下跌 42.7%。

Colas 預期，完成這樣大的跌幅，S&P 500 指數可能需要 12 至 18 個月才能最終完成，不過他並不認為這種情境會真的出現。

但 Colas 指出，這是目前看來最符合邏輯的預測，因為美債殖利率曲線正日益走平，暗示衰退或將到來。因殖利率曲線走平通常表明「投資者對經濟前景不太樂觀」。

〈第 3 種情境〉

根據計算得出，DataTrek 認為衰退的出現，通常會令企業獲利從衰退前峰值下降 20% 至 30%。S&P 500 指數今年第 1 季企業獲利增長 17.3%，為 7 年來最大增幅，這幫助 S&P 500 指數公允價值達到 1776 至 2106 點，中位數位於 1941 點，也就是從週四收盤價下跌 27.1%。

Colas 強調，不預期美股會崩盤或是出一個暴躁的熊市， 但不得不承認「美股已經感受到不穩定性的存在」。這些情境都不符合基本情境預估，但如果從「做好準備」的角度來看，這樣的預期是有意義的，至少不要在未來再來後悔。