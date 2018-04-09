美股恐出現更大拋售潮 花旗：逢低進場撿便宜

美股首季很悶，道瓊、標普 500 指數，連 9 季上漲紀錄皆中止；對此，花旗集團 (Citigroup) 分析師週一 (9 日) 預言，之後可能出現更大的拋售潮，建議投資人逢低進場撿便宜。

自 2018 年初以來，對通膨、貿易戰，以及科技業監管可能趨嚴的擔憂，導致股市波動不斷；不過，花旗集團在最新報告中指出，股市重挫時，應逢低進場，估計全球股市到年底時，可望上漲 8%，其中漲幅最大的是歐股，達 13%。

花旗集團樂觀預期，在全球經濟持續成長、美國減稅政策效果顯現等情況下，股市將有亮眼表現；然而，市場波動性加劇、升息、經濟成長放緩等因素，也是必須注意的風險。

儘管如此，分析師仍看好股市前景，因為熊市跡象尚未出現。

花旗集團稱，「我們看好股市，但更劇烈的波動、更大的調整，都可能出現；因此，結論是，要明智地逢低買入。」

不過，也有人持相反立場。

金融諮詢集團 MBMG 分析師 Paul Gambles 示警，2008 年金融危機期間，全球央行砸了數兆美元來提振信貸、刺激經濟，這種大規模市場介入，導致股價陡升，使之來到「史詩級泡沫水準」。

Gambles 強調，「這是相當危險的情況，這個泡沫越來越大。」

Gambles 認為，全球經濟成長不同步、貨幣緊縮政策，加上美國政府對全球貿易採取強硬立場所造成的混亂，都可能讓泡沫被戳破。