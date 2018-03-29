分析師：美股恐見失落的十年 聯準會政策失誤是一大風險

美國股市近期籠罩一股陰霾，政策的不確定性是個重要因素。不過有分析師認為，股市面臨的真正政策風險可能來自聯準會，而現在潛在下修的風險，也比投資人當前的預期要大得多。

據《Market Watch》報導，上周 Fed 新任主席鮑威爾 (Jerome Powell) 表示，經濟前景已有好轉，不過對於未來政策，他給出一個更加複雜的圖像－今年總共會升息 3 次，但是明後兩年的升息速度將會加快。

Stifel 股票策略師 Barry Bannister 認為，2019 年及 2020 年的鷹派升息，增加了人們對 Fed 政策失誤的憂心。

Bannister 表示，公司最好的模型指向股市熊市，甚至出現「失落的十年」。對投資人來說，最重要的是，由於下跌的主因來自政策風險而非 GDP 疲軟，這會使下跌速度異常迅速，股市本益比也將受到壓制。

Bannister 指出，在鮑威爾的領導下，Fed 希望逐步淡出，不要拱高資產價格。這種情況下，股市的本益比可能會隨預期向下，修正 16%。

Bannister 說，也許 Fed 並沒有真的犯錯，但是出於「擔心」他們犯錯，就可能打擊股市。這幾年全球股市失衡，類似 1990 年代末期。

上周美股出現 2 年來最大的單周跌幅，本周波動持續，主要是由科技股領跌。同時，目前美股不但處在高位，散戶進場的金額來達高點，現金餘額為創紀錄的低點，都是個不詳的警訊。

Bannister 指出，家庭持股與標普 500 的報酬率，未來 10 年將出現負相關。公司的模型指出，2017 年至 2028 年期間，在散戶高持股之下，總回報率指向 0。此外，在近幾年央行推升的泡沫之後，股市可能快速下修 20%，進入熊市。