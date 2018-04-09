Q1營收預測：稅改帶動EPS和營收 但下行風險亦處於高點

去年第 4 季，美國總統川普通過稅改法案，企業稅從 35% 下降至 21%，華爾街上調企業 2018 年第 1 季的每股盈餘以及獲利，整體來說，市場對於企業獲利抱持著正面看法，但分析師警告，若結果不如預期，則市場面臨很大的下行風險。

在考量稅改大量的影響後，根據 Factset 數據，分析師對企業第一季的每股盈餘預測，平均上升 5.4%，從 34.37 美元提升至 36.24 美元，與去年同期相比，利潤也從原先預期成長 12.2% 調升至 18.4%。

華爾街對 S&P 500 企業第一季的每股盈餘以及營收預測

分析師進行專注於公司面的由下而上基本面分析，而每股盈餘預測單季上修 5.4% ，為 Factset 自 2002 年第 2 季開始追蹤數據以來，最大的單季調升，而過去若分析師修改每股盈餘預測，通常是下修：過去 5 年 (20 季) 每股盈餘平均下降 3.9%，過去 10 年 (40 季) 每股盈餘平均下降 5.5%，過去 15 年 (60 季) 每股盈餘平均下降 4.1%。

分析師對於每股盈餘的預測調整，呈現 2002 年以來最大的調幅

然而，大摩指出，稅改帶來的正面效益，可能大部分已反應在股價中，而市場對於企業今年第一季表現過於期待，可能是種風險，若是結果不符合預期，會對近期波動性極高並且脆弱的市場，帶來進一步打擊。

近期市場面臨中美貿易戰的壓力、政府對科技公司監管變嚴格以及投資散戶的流失，而市場非常依賴第一季的企業獲利，期望能帶來利多，抵銷這些負面情緒，這種期待性為企業盈利帶來許多壓力。

在稅改通過後，市場預期 S&P 500 指數的企業收益在第 1 季將上升 18.4%，這將是 2011 年第 1 季以來最大的增長。根據瑞士信貸預測，第一季的增長，有 1/3 以上可歸功於稅改的通過，同時間，高盛預測，每股盈餘有一半的增長都是因為稅改。

然而，第 1 季營收預期將只增長 7%，營收增長僅略高過企業收益增長的 1/3，因此高盛建議客戶，不會太專注於企業的每股盈餘成長，觀察企業的營收和稅前純益比較能看出企業真正的成長。

市場對於企業的利潤預期大幅調升，SunTrust Advisory 的市場策略師 Keith Lerner 指出，市場因此面臨下行風險，高盛的 David Kostin 亦持有相同看法，他認為每股盈餘和獲利若高於預期，對市場帶來的正面影響其實有限，但若不如預期，影響將會很大。

在未來兩周，將有超過 60 家在 S&P 500 的企業將發布財報。僅管面臨貿易戰的不確定性，分析師目前仍看好美股市場，就 2018 年全年來看，分析師預期 S&P 500 的利潤將上漲 19.7%，將會是 2010 年以來，最大的漲幅。