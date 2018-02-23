稅改使企業回購庫藏股大增22% 但經濟成長能否抵消赤字仍是問號

川普稅改鼓勵美國企業海外利潤回流，而高盛指出，大部份的企業將這筆資金用於庫藏股回購，而不是幫員工加薪，今年企業公佈的庫藏股已增加 22%，而資本支出僅上漲 3%。

高盛在給客戶的報告中提及，今年美國企業的庫藏股回購公告已上漲 22% 至 670 億美元，而人力資源諮詢公司怡安諮詢則指出，83% 的大型企業不認為稅改有助於員工加薪，僅有一些公司因為稅改給員工小額的獎金，如 Walmart 與 AT&T。

在海外資金回流前提下，企業的資本支出並沒有因此大幅提升，高盛指出在此部份的漲幅僅只有 3%。

高盛的 David Kostin 寫道：「回購的窗口已重新開啟，而企業正在利用最近的股市調整。」高盛負責回購的櫃台，上周是有史以來最活躍的一周，其中一個值得注意的例子為思科 (CSCO-US)，該公司擁有 680 億美元的海外現金，僅次於蘋果 (AAPL-US) 與微軟 (MSFT-US)。

上週，思科發布財報，將回購批准額提高了 250 億美元，並宣布計劃在未來 6 至 8 個季內，回購其 310 億美元的庫藏股，約相當於目前市值的 15％。」

Cisco 股價日線走勢圖

川普稅改的問題在於，相對於產生的財政赤字，稅改的正面影響幅度較小，高盛認為，今年經通膨調整後的 GDP 成長將為增加 0.7%，而明年將增加 0.6 個百分點。

即使減稅所帶領的成長有限，稅改對企業利潤的影響是真實的。在稅改通過後，今年 S&P 500 指數的公司，每股盈餘預測將上漲 7% 至 158 美元，而高盛指出，綜合第 4 季財報有對稅收做評論的公司意見，有效稅率估計將從 28% 下降至 23%，而若市場上的股票數量減少，每股盈餘將進一步上升。



因此，擁有股票的人將會有更多的財富，即使實際減少的稅有限或是工資增漲有限。然而糟糕的是，企業並沒有太多進行新投資的跡象，所以政府認為稅改帶來的經濟成長，將抵消造成的財政赤字，這點將有點困難。