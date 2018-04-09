若金價漲破1365美元 分析師：美股就糟糕了

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 對 CNBC 表示，若金價漲破 1,365 美元，「這對股市來說，會是個很糟糕的消息。」

Johnson 指出，當投資人看壞股市時，便會轉投黃金等避險資產的懷抱。

週一 (9 日)，金價在 1,331 美元之上徘徊。

當市場充滿恐慌情緒，或投資人預期經濟成長將趨緩時，相較於股票，黃金會是比較安全的投資標的，其表現可被視為對風險偏好的測試。

若金價出現重大突破，可能意味著投資人對股市、經濟，抱持悲觀看法。

Johnson 稱，「我們處在一個有利經濟成長的環境，減稅政策已實施，經濟應該會更好，但金價卻上漲？」這代表投資人採取守勢。

Johnson 強調，若金價漲破 1,365 美元，「這對股市來說，會是個很糟糕的消息。」

2018 年以來 (截至上週五)，金價上漲約 2.4%，在此同時，標普 500 指數下跌約 2.6%。

金價前一次觸及 1,365 美元，是在 2018 年 1 月下旬。

美國總統川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，現又打算「加碼」1,000 億美元；中國已放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底，美中貿易戰情勢持續升溫。

另一方面，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾表示，勞動市場接近全面就業，通膨可望朝 2% 的目標邁進，若經濟按當前步調成長，便可繼續採取漸進式升息。

上述消息導致上週五美股重挫，道瓊指數收跌 2.3%，標普 500、那斯達克指數也都跌逾 2%。

上週五，金價上漲逾 8 美元，至每盎司 1,336 美元之上。