貝萊德：稅改將為企業營收「快速充電」看好美股整體表現

投資管理公司貝萊德的策略師表示越來越看好美國股市，認為在稅改實施下，企業營收將大幅提升，將美股整體評級調升為「高於平均」，而美股將表現的比歐股及日股好，類別部分，則是最看好科技股與金融股。



貝萊德首席股票策略師 Kate Moore 表示，公司認為美股呈現有史以來最好的基本面，儘管 2 月份市場出現大幅度下跌，但貝萊德團隊認為，稅改和公司支出計劃變更的影響仍未得到投資者足夠的重視。他們預計公司的盈利增長和股息將為投資者帶來更高的回報。



Moore 表示，相對於固定收益，貝萊德認為股票的增持率較高，但公司正在等待第 4 季的各公司財報，以獲得更多關於美國企業減稅和財政刺激措施所帶來的實際影響。

Moore 說：「我們認為第 4 季會有強勁的營業額數字，而企業因減稅和財政刺激，將獲得超額收益。」標準普爾 500 指數第 4 季度的營收成長為 15％，銷售額增長率則為 6 年來最高。

分析師們正在根據公司在財報季節期間提供的資訊，進行營利預測調整，預計今年的盈利成長可能會達到 19％，標準普爾 500 公司中，有 60％提供超出預期的財測。

貝萊德觀測各公司的財測盈利修正，這可能是市場的一個關鍵指標，而公司上修財測的比例為歷史新高，平均每兩次上修，才會出現一次下修，比率為 2，若回顧 1988 年以來的數據，該比率為 0.8。

企業營收修正比例

美股面臨的風險為通膨上升和升息，但貝萊德策略師認為通膨將以和緩的速度上升，而利率將逐漸上升。Moore 指出，美國經濟正處於與以往都不同的週期，但此時基本面很穩定，「我們必須保持高度警惕，不僅要關注營收情況，還要關注通膨壓力，以及通膨對利潤率可能造成的影響。」



Moore 最看好科技股和金融股，而在稅改正面影響下，企業回購和併購將增加。