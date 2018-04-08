美國財長：貿易戰不是目的 願與中國協商解決

摘要：姆努欽表示對於雙方最終達成協議持謹慎樂觀。不過在回答「美國是否正在與中國進行談判」時，他的答案非常模糊：「你也知道上個月中國副總理來和我們做了商議……」

在中國強硬回擊川普「增加 1000 億美元關稅」的恫嚇之後，美國股市在恐慌中全線暴跌。隔夜，市場對貿易戰恐慌加劇，道指暴跌 750 點後收跌超 550 點。標普跌 2.2%，納指跌 2.28%。10 年期美債殖利率下跌。布油跌近 2%。

CNBC 周五就此採訪了美國財長姆努欽，希望了解美國政府的態度。姆努欽表示：「我們的目的並不是（和中國）貿易戰，我對於雙方最終達成協議持謹慎樂觀。」不過他也表示，不排除有貿易戰的可能。

然而，對於美國是否正在與中國進行談判，他的回答非常模糊。他首先表示：「我們願意通過談判來解決，不過對於談判的進展無法做更多評論。」

但隨後主持人立刻追問到底是「願意談判」還是「正在談判」，並表示這對市場非常重要，因為市場已經因此暴跌了超過 300 點。姆努欽回答說，「我希望更加謹慎，因為任何時候你在談判時，顯然都不會公開談論這些細節。」

他繼續表示，「我當然是在（和中國）溝通，但我不會對談判進行評論。你也知道上個月中國的副總理來和我們做了商議……」

總之，姆努欽並未對是否「正在談判」的追問做出正面回應。

中國強硬回擊「1000 億美元關稅」恫嚇

就在前一天，美國總統川普總出再增加對 1000 億美元中國進口商品加征關稅的最新恫嚇，遭到中國商務部和外交部速度更快、透出的決心也更強大的還擊。

中國兩部門表示要對美國政府「聽其言觀其行」，這是對對方發飆、說狠話的一種戰略藐視。同時兩部門不僅表示將「奉陪到底」，而且首次使用了「不惜付出任何代價」的說法，這是極其不尋常的。

中國商務部表示，美國誤判了形勢，美國的行動是極端錯誤的。中國已經做好準備，在應對措施上不會猶豫。如果美國公布 1000 億美元的清單，中國將立刻反擊。中國有非常詳細的反制措施，中國不排除任何選項。

對於此前美國官員稱正在與中國談判的表態，中國商務部予以堅決否認，稱一段時間以來，雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行任何談判。在雙方關稅戰不斷升級的情況下，雙方不可能就此問題進行任何的談判。

『新聞來源／華爾街見聞』