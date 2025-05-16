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稀土禁令還在！中國這一招讓美國防工業心驚

鉅亨網編譯段智恆

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稀土禁令還在！中國這一招讓美國防工業心驚(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》周四 (15 日) 報導，儘管中美雙方於瑞士達成貿易停火協議，中國宣布暫時解除對 28 家美國企業的部分出口限制，但對美國國防、能源及汽車產業至關重要的七種稀土金屬出口禁令則繼續維持，凸顯稀土資源仍是北京手中重要的談判籌碼。

中方解除部分出口限制 稀土禁令仍未鬆綁


根據《日內瓦貿易聲明》，中國承諾「採取一切必要行政措施，暫停或取消自 2025 年 4 月 2 日以來對美國實施的非關稅反制措施」。然而，中國對七種稀土金屬 (釤、釓、鐿、鏑、鐳、鈧、釔) 的出口限制並未同步解除。

這七種稀土金屬對美國國防武器、生產能源及先進汽車產業具有關鍵性用途，被北京視為施壓華府的重要戰略資源。

稀土成戰略籌碼 中國強調嚴控礦產出口

就在放寬部分出口限制的同時，中國商務部發表聲明，重申打擊稀土走私並強化戰略礦產的管控，強調「全面管控戰略性礦產對國家安全至關重要」。

中國媒體與官方社群帳號也頻頻釋出強硬訊息。央視旗下帳號「玉淵譚天」日前發文稱：「美國國防工業已被稀土短缺所『卡脖子』，美國武器裝備會發生哪些變化？」意在強調稀土資源在中美博弈中的關鍵影響力。

涉及國防企業名單調整 北京展現彈性但保留籌碼

中國 4 月初針對美國「解放日」關稅反制措施，將 28 家美國企業納入出口管制清單與「不可靠實體清單」，多為國防工業相關企業。

本周三，中國暫時將 28 家公司自出口管制清單中移除 90 天，並將包括無人機製造商 Sierra Nevada 與 Kratos 在內的 17 家公司，從「不可靠實體清單」中刪除。

然而，中國同時強調，這些調整僅是暫時性措施，未來仍視美方行動而定。

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美國中國貿易戰停火關稅稀土金屬國防工業川普不可靠實體清單出口管制

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