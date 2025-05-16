稀土禁令還在！中國這一招讓美國防工業心驚

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-16 02:30

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根據《CNBC》周四 (15 日) 報導，儘管中美雙方於瑞士達成貿易停火協議，中國宣布暫時解除對 28 家美國企業的部分出口限制，但對美國國防、能源及汽車產業至關重要的七種稀土金屬出口禁令則繼續維持，凸顯稀土資源仍是北京手中重要的談判籌碼。

中方解除部分出口限制 稀土禁令仍未鬆綁

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根據《日內瓦貿易聲明》，中國承諾「採取一切必要行政措施，暫停或取消自 2025 年 4 月 2 日以來對美國實施的非關稅反制措施」。然而，中國對七種稀土金屬 (釤、釓、鐿、鏑、鐳、鈧、釔) 的出口限制並未同步解除。

這七種稀土金屬對美國國防武器、生產能源及先進汽車產業具有關鍵性用途，被北京視為施壓華府的重要戰略資源。

稀土成戰略籌碼 中國強調嚴控礦產出口

就在放寬部分出口限制的同時，中國商務部發表聲明，重申打擊稀土走私並強化戰略礦產的管控，強調「全面管控戰略性礦產對國家安全至關重要」。

中國媒體與官方社群帳號也頻頻釋出強硬訊息。央視旗下帳號「玉淵譚天」日前發文稱：「美國國防工業已被稀土短缺所『卡脖子』，美國武器裝備會發生哪些變化？」意在強調稀土資源在中美博弈中的關鍵影響力。

涉及國防企業名單調整 北京展現彈性但保留籌碼

中國 4 月初針對美國「解放日」關稅反制措施，將 28 家美國企業納入出口管制清單與「不可靠實體清單」，多為國防工業相關企業。

本周三，中國暫時將 28 家公司自出口管制清單中移除 90 天，並將包括無人機製造商 Sierra Nevada 與 Kratos 在內的 17 家公司，從「不可靠實體清單」中刪除。