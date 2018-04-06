環球時報社評：川普用更大恫嚇欲鎮中國，可笑

摘要：評論稱，這一最新恫嚇反映了美國一些精英在對華態度上深深的傲慢，然而華盛頓不知道他們的這些想法和相關表現是多麼可笑，多麼與這個時代的精神和中美兩國真實的實力關係格格不入。

美國總統川普北京時間 6 日早上表示，鑒於「中國不公平的反擊」，他已責成美國貿易代表辦公室依據「301 調查」，考慮對從中國進口的額外 1000 億美元商品加征關稅是否合適。據美國媒體解讀，他所說的 1000 億美元應該是指對 1000 億美元的中國商品加征關稅，因為他如果要收取 1000 億美元的關稅額，那麼美國從中國的進口額將降至零，將不會有關稅產生。

美貿易代表萊特希澤隨即表示支持總統的建議。川普和萊特希澤都表示，中國沒有就其不當行為做出補救，而是選擇傷害美國的農民和製造商。萊特希澤稱，任何額外的關稅建議措施也將接受公眾意見。

川普的最新表態十分轟動。它首先讓人們看到這位美國總統的憤怒以及他很想用一個炸彈般的聲明幫自己出氣。至於這些想法能不能付諸實施，會產生什麼後果，對他來說是第二位的。

這一最新恫嚇反映了美國一些精英在對華態度上深深的傲慢。他們或許會覺得今天的中國仍然是需要美國加以「教化」的，美國可以單方面對華採取任何行動，中國應當做的就是洗耳恭聽，誠惶誠恐地加以改正，中方的任何抵制都在原則上是不可接受的，是對美國國家尊嚴的冒犯。

然而華盛頓不知道他們的這些想法和相關表現是多麼可笑，多麼與這個時代的精神和中美兩國真實的實力關係格格不入。

中美是兩個總規模旗鼓相當的全球最大消費市場，而且兩國經濟利益緊密交織，這決定了兩國在經濟合作及開打貿易戰情況下的共榮共損關係。中美貿易不是美國想怎麼樣就怎麼樣、中國只能跟着它屁股轉，一邊仰人鼻息一邊逆來順受的舞台。今天的美國執政者完全搞錯了中美貿易的性質，在毫無基礎地沖中國耍大牌。

在美方宣布依據「301 調查」對中國商品加征關稅計劃後，幾乎全世界所有觀察家都預測中方將開展報復，連美國的普通股民都想到了。只有川普總統和他的貿易代表覺得這「很奇怪」，並且認為中國的做法「不公平」。

對常識和反常的認識，華盛頓與這個世界是反着來的。問問全世界任何一位記者或者經濟分析人士，是中國公布 500 億美元的對等報復措施讓他們驚訝，還是川普剛剛做出的考慮加征 1000 億美元中國商品的關稅更令他們驚訝，回答大概都是後者。是當下白宮的行為方式太離奇了，讓世界難以捕捉它的思路。

那麼中國會如何回應呢，同樣問一問國際輿論，問問大部分中國人，大家想到的也應該差不多，那就是中國必將再開展「同等力度、同等規模的對等措施」予以反擊。這同樣是國際貿易乃至國際政治的常識。

川普總統在向中國及世界展示美國的「脾氣」，脾氣已經成為今天華盛頓與世界打交道的施壓工具。然而別的國家或許因為實力差距太大而吃美國的這一套，但中國是決不會吃華盛頓的脾氣的。恰恰相反，我們要治的就是這種脾氣。中國是在維護國際多邊貿易體系的規則，我們與正義同在，且實力在手。我們要求任何力量與中國打交道時都採取理性、尊重的態度，我們不接受無理做法，我們相信自己有能力讓各種針對中國的霸權主義衝動冷靜下來。

因此我們確信，華盛頓的最新激進表態將得到北京方面針鋒相對的回擊。中國不想打貿易戰，但絕不怕貿易戰真的打起來，不怕它變成中美之間的一場持久戰。我們倒是很想看一看，當中美貿易戰升級成一場兩國全面的意志比拼時，誰能夠堅持得更久。一邊是輕狂的進攻，一邊是正義、紮實的陣地戰，美國賭的是奇蹟，中國賭的是常識。讓時間去見證哪一個邏輯更真實、強大吧。

* 本文來自《環球時報》，原文標題《社評：川普用更大恫嚇欲鎮中國，可笑》。*

『新聞來源／華爾街見聞』