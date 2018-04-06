中國吹響貿易反擊號角後 這是美國企業、機構、政界「眾生相」

摘要：在中國強力反擊美國關稅計劃，決定對價值 500 億美元的美國商品加征 25% 的關稅之後，美國相關行業紛紛表態，當然沒有幾家歡喜，卻有幾家更愁。

針對美國發布對中國總規模約為 500 億美元的產品徵收關稅的清單建議，中國政府強力反擊，決定對原產於美國的大豆、玉米、小麥、牛肉、汽車、飛機和部分化工品等 106 項商品加征 25% 的關稅，商品價值規模同樣約為 500 億美元。

在中國發布消息之後，美國相關行業紛紛表態，然而並沒有幾家歡喜，卻有幾家更愁。

企業：名單上的相關行業採取行動

1. 波音：航空工業強大對中美都很重要

今日，波音公司在其官網發布一份有關「擬加征關稅和航空航天對經濟繁榮重要性」的聲明：

「我們相信對話仍在繼續。儘管兩國政府採取的立場可能『損害全球航空業』，但還沒有人實施這些激烈舉措。

我們將繼續與兩國政府積極主動地接觸，並在中美領導人承諾要談判解決問題的基礎上，繼續努力，以確保建設性的談判得以繼續。

強大而充滿活力的航空和航天工業對兩國的經濟繁榮和國家安全都很重要」。

2. 汽車：呼籲美中繼續對話，解決正升級的貿易緊張。

福特周三發表聲明表示，鼓勵兩國政府合作。

而通用汽車則敦促兩國進行建設性對話及尋求可持續的貿易政策。

3. 大豆協會：對貿易戰表示「極端沮喪」

美國大豆協會、美國大豆出口協會、美國大豆基金會聯合發布聲明，表達了對貿易戰升級的擔憂，並呼籲白宮重新考慮可能導致這種報復的關稅措施。

機構：貿易戰會對美國各行業造成影響

1. 標普：中美關稅糾紛可能導致兩國更加接近「全面貿易戰」

標普認為，中美關稅糾紛可能給部分行業帶來信用影響。

若中國把懲罰波音作為報復手段的一部分，波音的對華長期業務可能輸給其競爭對手空客。中國施加的大豆關稅將給美國農業領域造成重大影響，但對農民的影響要高於 AMD、邦吉等農業公司。中國汽車關稅對美國汽車生產商的直接信用影響有限，當前中國汽車進口在福特、通用等公司的占比非常小，在可預計的未來也不大可能出現變化。

2. 高盛：中國關稅措施給美國大豆出口帶來下行風險

美國投行高盛稱，中國宣布的關稅措施，要麼會引發中國去庫存，要麼會促使中國替換部分大豆進口的原產地，都將給今年的美國大豆出口帶來下行風險。

高盛稱，

」雖然中國仍需要進口美國大豆，其它因素都保持不改變，此次宣布的關稅措施將有利於拉美農戶，損害美國農戶的利益。」

3. 穆迪：貿易戰對美國經濟影響有限

穆迪分析經濟師 Mark Zandi 估計，中美貿易戰將導致美國 GDP 在未來 12 個月下滑 0.1 至 0.2 個百分點。

他相信，中美貿易糾紛對整體經濟影響有限，但如果局面升溫，美國經濟增長勢頭肯定會被拖慢。

媒體：名單外的行業也不能掉以輕心

美國有線電視新聞網財經頻道 (CNN Money)4 日發表了一篇題為「對華徵稅如何使你的生活更昂貴」的文章。

CNN 認為，即使衣服、鞋子及玩具等產品目前被排除在這份建議清單之外，但用於生產這些產品的零部件及機器卻被包含在內，所以也或將影響該類商品的價格。

政界開始安撫市場

1. 川普：並非與中國打貿易戰

雖然美國受中國關稅影響的行業紛紛叫苦，但川普昨日在推特上表示，

「我們並非現在與中國打貿易戰，我們早在多年前就輸掉了貿易戰，就輸在當時代表美國的那些愚蠢、無能的人手裡。如今我們每年的貿易逆差達 5000 億美元，每年還在知識產權盜竊中損失 3000 億美元。我們決不能讓這一切繼續。」

2. 首席顧問: 關稅提議只是第一步，都還沒有真正實行

新任白宮首席經濟顧問庫德洛對福布斯新聞稱，貿易戰不能怪川普，要怪中國，股市不該對中美貿易關繫緊張反應過度。中美兩國的關稅提議只是第一步，都還沒有真正實行。關稅可能永遠不會出現。

庫德洛說，他理解股市的焦慮，但另一方面，在經歷了這一過程後，會看到經濟增長更好、開展更多貿易，川普所做的是降低貿易壁壘，而這對中美和全球經濟都有好處。

「不要反應過度，我們會看到這怎麼解決。到整個過程結束、彩虹的盡頭會有大筆黃金。」

3. 美國貿易代表辦公室：儘快確定最終關稅清單

美國貿易代表辦公室認為，中國對美國 301 條款關稅建議的回應，是「不合理的」，是試圖威脅川普政府。

美國貿易代表辦公室表示會儘快確定最終關稅清單。

『新聞來源／華爾街見聞』