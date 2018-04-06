港股ADR指數彈升2.74% 騰訊(00700-HK)重越400元

美股大幅反彈，港股ADR指數按比例計算，收報30351點，較恒指周三收市高832點，升2.74%。騰訊控股(00700-HK)收報412.94元，較港收市397.6元升15.34元，重上400元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報74.94元，較港收市升2.54元；港交所(00388-HK)ADR收報257.45元，較港收市升8.45元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.66元，升0.41元。
內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)收報8.07元，較港收市升0.26元；工商銀行(01039-HK)收報6.81元，較港收市升0.23元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.29元，升0.35元；中國鋁業(02600-HK)ADR收報4.35元，升0.05元；中石油(00857-HK)ADR收報5.46元，升0.15元；中石化(00386-HK)收報7.19元，升0.17元。
中移動(00941-HK)ADR收報71.43元，升0.98元；聯通(00762-HK)ADR收報9.93元，升0.21元；中電信(00728-HK)ADR收報3.49元，升0.06元。
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