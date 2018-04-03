「卡債」會是美國下一個金融危機？

美國人在經濟蓬勃時期有提升負債的歷史，並於經濟蕭條時付出高昂的代價。然而，諷刺的是，經濟起飛時往往伴隨著利率上升，使得抵押貸款、信用卡、和其他債務的費用更高。

《彭博》報導，隨著美聯準會 (Fed) 的升息，高漲的卡債規模可能將令消費者再次陷入危機。債務減免服務公司的教育經理 Todd Christensen 提道，「當消費者有信心或者過份自信時，他們會遇到信用卡問題」。此非營利性的信用諮詢服務發現，近期尋求幫助的人有明顯的成長。

Nilson 報告數據顯示，2017 年美國通用信用卡支出增長 9.4%，至 3.5 兆美元。此外，卡債拖欠率也在上升。據美聯準會的數據，美國第 4 季度家庭債務累計速度自 2007 年以來的最快速度攀升。Aite 集團高級分析師 Kevin Morrison 提道，「特別值得關注的是過去 10 年來的學生、和汽車貸款增加」。

信用卡債攀升 / 圖：彭博

聯準會於 3 月 21 日上調利率至 1.5% 和 1.75% 之間。同時 Libor 也在上漲，3 月期 Libor 上週已升抵 2.3%，創下 2008 年 11 月以來的最高點。而事實上，一般的美國人可能沒有注意到利率上漲帶來的痛苦 - 至少現在是如此。絕大多數的房屋貸款、汽車貸款、和學生債務都是以固定利率做借貸，而並非浮動利率制。

可調整利率房屋貸款 ARM (Adjustable-rate mortagages) 通常與 Libor 綁定，往往每年重置一次。值得一提的是，在 2008 年金融危機後，ARM 還是非常罕見 - 持有者應該能夠承擔或避免升息。

Bankrate.com 首席財務分析師 Greg McBride 提道，「人們並沒有像他們過去的使用大量債務」。由於貸款標準更加嚴格，擁有 ARM 的屋主，其實往往很富裕。

以此類推，信用卡債務為美國家庭的最大危機，因信用卡債務是跟著一般利率一起成長，如果聯準會提升利率，信用卡利率可能會在 1-2 個月後一起上漲。

由於銀行提供更多優惠，信用卡的使用增長速度超過銀行卡。雖然失業率很低，但工資還是無法明顯成長，據 CFPB 的數據顯示，不到 40% 的消費者表示每個月都會全額支付信用卡帳單。

芬蘭投資者教育基金會（Finra Investor Education Foundation）2016 年的一項研究中顯示，只有五分之二的美國人表示他們的支出少於收入。