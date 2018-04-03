搶租賃商機！信義房屋攜手富邦產險 首創房東出租送凶宅險

據信義房屋 (9940-TW) 租賃服務潛在需求調查統計，在出租過程中，有超過 4 成的房東對入住後房客管理感到憂心。該公司今 (3) 日宣布與富邦產險獨家合作提供「租事平安住宅保障專案」，保障為期一年。

信義房屋與富邦產險獨家合作「租事平安住宅保障專案」，主要讓房東在出租的過程中，免費享有特定事故 100 萬房屋跌價補償保險金及最高 5 萬的清理費用保險金，不僅彌補事故發生時房東出租的憂慮，更針對租賃服務做出差異化，再次震撼業界。

全台的住宅租賃市場規模日益擴增，而租賃交易中屋主的最大隱憂即為入住後續房客的管理、收租及住宅修繕，最麻煩的則是房客於屋內發生自殺或他殺案件。

富邦產險表示，此次與信義房屋合作的「特定事故房屋跌價補償保險」明確定義承保住宅事故範圍，一旦發生特定事故，即依保單約定定額給付房屋跌價補償保險金，並限額給付清理費用保險金，包含清潔、清除、修復及含超渡法事等民間宗教信仰行為費用支出，提供符合保戶需求的服務。

有鑑於特定事故風險往往造成屋主的損失，信義房屋為創造租賃服務差異化，並且提供屋主更完善的保障，與居市場領導地位的富邦產險合作，推出房仲業界首創「特定事故房屋跌價補償保險」。

信義房屋王聖憲協理進一步說明，倘若租屋處成為事故物件後，勢必導致房價下跌、衍生後續繁雜的處理成本，為提供房東更完善的租屋保障，將補償機制予以制度化，凡委託信義房屋出租物件成交的屋主，可於起租日起一年內，享有富邦產險的「特定事故房屋跌價補償保險」，以彌補事故發生時所造成房屋跌價的部分損失，且相關保費由信義房屋支付。