專家：30億只是前菜 對美301調查 中國還未真正亮劍

4 月 2 日，中國發佈針對美國 232 措施的產品徵稅清單，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品中止關稅減讓義務。專家指出，中國對美國提貿易補償磋商遭到拒絕，因此出手回擊。這次 30 億美元關稅報復，只是針對美國採取的 232 措施。對於美國的 301 調查，中國還未真正亮劍。

金融界報導，此次中方發佈的加徵關稅清單中，對水果及製品等 120 項進口商品加征關稅稅率為 15%，對豬肉及製品等 8 項進口商品加征關稅稅率為 25%。按照 2017 年統計，涉及美國對華約 30 億美元的出口。

4 月 2 日生效的徵稅行動主要針對美國 3 月初提出的 232 措施，即美國對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。

雖然 232 措施並非針對單一國家，但是美國此後不斷通過「豁免」方式，換取其他國家在貿易談判中對美方提出的條件。

中國官媒新華社引述商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，雖然中國不是美國最大的鋼鐵出口國，但美國的措施相當於動員其他國家一起壓制中國，讓中國成為眾矢之的，而且違反了 WTO 的非歧視原則，嚴重侵犯了中方利益。

中國國際貿易學會中美歐經濟戰略研究中心共同主席李永表示，美國的做法背後有著「老辣」的設計。對多國徵稅看似公平，但通過「豁免」方式來操縱，結盟的同時實現了只針對中國的目的。更危險的是，一旦形成結盟，可能會在更多貿易議題上對中國發難，營造圍堵氛圍。

對於美國單邊主義的惡劣行徑，中方並未採取同樣的單邊報復行動，而是嚴格遵守世界貿易組織 (WTO) 的相關程序，可謂「先禮後兵」。

3 月 26 日，中方根據《保障措施協定》在 WTO 向美方提出貿易補償磋商請求，美方拒絕答覆。鑒於雙方沒有達成一致的可能，3 月 29 日，中方向 WTO 通報了中止減讓清單，決定對自美進口部分產品加徵關稅。

白明說，中國採取 30 億美元對美反制措施，以平衡美方 232 措施對中方造成的利益損失，是對自身合法權益的正當維護，十分克制和理性。

中國對美約 30 億美元商品的徵稅，相比美方對華 301 調查中涉及的 600 億美元商品的徵稅，被外界認為力度不夠大。其實，30 億美元只是針對美國採取的 232 措施。對於美國的 301 調查，中國還未真正亮劍。

李永表示，232 措施只是美國貿易保護主義連環拳中的一招，中國進行了有理有利有據有節的反擊。此事也表明了中國的態度，如果美國繼續一意孤行，我們將再還擊，讓美國感到疼痛。

業內人士表示，如果貿易摩擦繼續下去，勢必對兩國甚至更多國家帶來傷害，將造成多輸的局面，不會有任何一方是贏家。

美方日前將對華徵稅產品建議清單公示天數從 30 天延長到 60 天，並且表示，美中兩國政府有望通過磋商避免對中國商品加徵關稅。