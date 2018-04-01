「再爆金句」孫宏斌、「厄運連連」馬斯克 | 熱門人物盤點

3 月的最後一周，科技圈有人歡喜有人愁。

在本周，愛奇藝、B 站兩大影音網站紛紛成功登陸美國資本市場，對於愛奇藝創始人兼 CEO 龔宇、B 站 CEO 陳睿來說，上市敲鐘算得上是人生里程碑式的節點。美團點評創始人兼 CEO 王興本周繼續向共享出行市場發起猛攻，在上海、杭州等美團打車首批上線的城市快速獲得了可觀的訂單量，與此同時，美團的上市「大計」也被再次提起。

周四，「段子王」孫宏斌在融創 2017 年業績發布會上再次「妙語連珠」，諸如「投樂視肯定是一個失敗…… 不能說是壯士斷臂，腦袋都斷了」，「再借給樂視 100 個億，我傻啊？」這樣的言論瞬間登上媒體頭條。

相比之下，特斯拉創始人兼 CEO 馬斯克的心情可能不太好。特斯拉在本周因汽車零件缺陷，開啟了史上最大規模召回，加上受到交通致死事故、量產困難影響，本周特斯拉股價自由落體式大跌、債券評級被大幅下調，馬斯克和特斯拉遭遇「至暗時刻」。

一起來看看本周熱門人物具體經歷了什麼。

「段子王」孫宏斌再爆金句

3 月 29 日，融創中國舉行了 2017 年業績發布會。融創 2017 年實現凈利 110 億元、年增率增長 344%。但對於融創中國董事局主席孫宏斌而言，但提到「165 億元投資樂視打水漂」一事，孫宏斌心內心很受傷。這一次，孫宏斌沒有落淚，他灑脫地承認投資樂視是一大失敗：

這（投資樂視）是轉型的代價。文化是詩，旅遊是遠方，我們投資的是詩和遠方。

但是樂視網，我能怎麼辦呢，我再借他 100 個億，我傻 X 啊？

我從來不在乎別人說什麼，我對我的形象管理的特別好，本來我就是傻 x。

在被問到「會不會找人接盤樂視」時，孫宏斌稱：

你問一下有誰願意接盤，我打折賣給他。（打多少折？）九折，真的有意願還可以商量一下。

2017 年初，孫宏斌 150 億入主樂視，7 月份又宣布斥資 438.44 億元收購萬達商業旗下 13 個文旅項目的 91% 股權，被外界戲稱為「接盤王」。雖然對樂視的投資以失敗告終，但總建築面積約 5897 萬平方米的 13 個萬達文旅城建成後，融創有望成為中國最大的文旅集團，孫宏斌對「詩和遠方」的投資仍然算得上成績斐然。

在發布會上，孫宏斌表示，自己看得懂消費升級，在「美好生活」的理念下會繼續相關投資，不會被樂視影響。但「看不懂科技創新」，他明確指出，「不會投資新能源汽車」。

不知還在美國造車的賈躍亭對此怎麼看。

美團滴滴酣戰，王興跟外媒聊上市

本周，美團與滴滴在出行領域的補貼大戰進一步升級。在上海，面對美團給司機 3 個月免抽成、對新乘客派發 3 張 14 元抵用券的「大禮包」，滴滴也不得不重新回到重金補貼用戶的老路：繼上周頻頻向用戶派發優惠券後，本周二開始連續三天，直接推出「0 元打車享不停」的終極優惠。不少用戶驚呼，「打車不要錢」的美好時代終於又回來了。

據美團披露，其在上海 3 月 21 日當天即獲得近 15 萬個訂單。3 月 22 日，訂單量超過 25 萬單，司機平均接單時長僅 5 秒鐘，可謂初戰告捷。在試點城市南京，美團打車已拿下超過 20% 的市場市佔率。3 月 24 日，美團創始人兼 CEO 王興出席「中國發展高層論壇 2018 年會」時說，雖然在出行領域美團還是新玩家，但其目標是拿到 1/3 的市場。

業內分析認為，美團向滴滴宣戰，目的在於通過豐富自身業務來獲得用戶在其平台上的留存時間、轉化效率，在 BAT 後時代搶奪「次級流量入口」，這對於其未來上市估值提升有十分重要的戰略意義。

值得關注的是，王興近日在接受美國媒體 The Information 採訪時確實透露了美團上市的意願。他表示，過去幾年中，美團一直致力於讓公司可以隨時 IPO，自己始終沒有出售所持的美團股份，目前在公司占有的股份略微超過 10%。如果美團成功 IPO，其個人資產將達到 80 億美元（按照 800 億的估值計算）。但他拒絕透露關於上市時間、地點等詳細內容。

彭博社近期援引知情人士消息稱，美團正在討論最早於 2018 年年內在香港 IPO，估值 600 億美元。

在過去幾年中，王興對美團上市的傳聞多次否認。2015 年 1 月，美團完成融資後，王興稱，「上市是一個未來一定會發生的事情，但上市並不是最近一兩年關注的事。」去年 11 月，王興又向第一財經表示，「上市是件很遠的事情」。

如今，美團滴滴在打車市場火拚的同時，王興接受海外媒體採訪聊 IPO，這意味著美團離 IPO 臨近？

「佛系」陳睿： B 站 IPO 結束，趕緊回去幹活

經過九年的成長，國內年輕一代的線上集中營——嗶哩嗶哩（B 站）本周三終於在那斯達克上市。

在 B 站上市前的連線採訪中，董事長陳睿表示：

B 站是一個很有中國特色的網路社區，我一直擔心美國的資本市場會怎麼看待這樣一家公司。但事實上他們理解的非常快，他們用獨特和未來來形容 B 站。路演之後的認購遠遠超過了自己的預期。

不過，B 站上市首日就跌破了發行價，盤中跌幅一度超過 10%，截至本周四收盤（周五為耶穌受難日，美股休市），其股價為 11.21 美元，仍然低於 IPO 發行價 11.50 美元 / ADS。

對於 B 站股價，陳睿在上市前就曾做過表態，「不關注短期股價起伏」。陳睿對網易科技表示，自己是佛系創業者，對成績沒有高的需求，「上市的時候不看股價就行」，他還指出，上市流程快的原因是想趕緊做完回去幹活，為什麼上市是因為公司發展到這個階段了，需要更大的平台。

上市伊始股價表現黯淡，一方面是受到近期美股大環境影響，另一方面可能與 B 站業務面臨的隱憂密切相關。在外界印象中，B 站是一家二次元影音播放網站，但它實際最賺錢的業務卻是遊戲。2014 年，陳睿成為董事長之後，B 站開始遊戲聯運和代理發行業務，而這成為了日後其商業化的重要砝碼。招股書顯示，B 站 2017 年遊戲的收入達到 20.6 億元，占總收入比例高達 83.4%。

除了過度依賴遊戲業務，監管對 B 站帶來的不確定性也值得擔憂。就在 B 站上市前一周，國家新聞出版廣電總局下發特急文件《關於進一步規範網路視聽節目傳播秩序的通知》。這份通知要求：堅決禁止非法抓取、剪拼改編視聽節目的行為，並嚴格管理包括網民上傳的類似重編節目，不給存在導向問題、版權問題、內容問題的剪拼改編視聽節目提供傳播渠道。B 站在招股說明書中也指出，公司將審核與政策列為風險要素。去年 7 月，B 站曾因版權問題遭遇過一次大規模內容下架。

對佛系的陳睿而言，帶領 B 站上市後仍有很長的路要走，難怪他要在上市流程後「趕緊回去幹活」。

龔宇：愛奇藝要做 Netflix Plus 模式

B 站上市的第二天（本周四），國內另一家影音娛樂巨頭愛奇藝也成功登陸那斯達克。與 B 站「同命相連」，愛奇藝股價也在上市首日破發，當日最終收跌 13.61%。

佛系的陳睿「不看股價」，愛奇藝創始人兼 CEO 龔宇則表示，不追求短期的回報和利潤。他在上市當日的媒體連線訪談中表示：

影音娛樂整個行業雖然走了一些彎路，但行業的發展非常積極，愛奇藝一定能走到走後。在這種條件下，我們更加持續的投入，而不是追求短期回報跟利潤，更符合愛奇藝和股東的利益，也更能實現愛奇藝作為一個技術驅動的娛樂公司要實現的願景目標。

龔宇還指出，當前西方投資者對中國的商業模式特別是愛奇藝商業模式還有些陌生，對愛奇藝的價值也有一定程度的低估。

愛奇藝是影音行業的後來者，它在 2010 年成立時，國內影音江湖已經有優酷、土豆、酷 6、樂視網等一批「老大哥」。在百度的鼎力支持下，愛奇藝在版權方面屢屢重金出手，使其在影音內容方面逐漸構築起了護城河。龔宇在本周連續訪談中直言，品牌廣告、付費用戶、資訊流廣告是愛奇藝未來五到八年的發展的主要驅動力，未來可以更更從容地尋找第四或第五個驅動力。

外界一直把愛奇藝比作「中國的 Netflix」，龔宇則指出，愛奇藝要打造「Netflix Plus 模式」：

Netflix 是優選內容 + 訂閱收入的商業模式，對愛奇藝來講，這是基礎，同時對於內容來講，愛奇藝會建立生態系統，把文學、漫畫、輕小說、網遊、商城等通過 IP 串聯起來，形成「一魚多吃」。中國市場足夠大，所以想在中國市場上把商業模式做得更加豐厚。

按本周的收盤價計算，愛奇藝市值為 109.5 億美元，而 Netflix 市值高達 1390 億美金，兩者的差距十分明顯。在競爭激烈的中國影音娛樂市場，龔宇能否將愛奇藝培育到 Netflix 的規模，仍需時間證明。

馬斯克與特斯拉遭遇「至暗時刻」

今年 2 月，Space X 公司的「重型獵鷹」火箭驚艷升空，馬斯克隨後激動地暢談了飛向火星的計劃。但短短一個多月後，「地面上」的事卻足以讓這位激進的創業者十分焦慮。

過去兩周，馬斯克的特斯拉公司厄運不斷。上周五，一輛特斯拉電動車在高速公路上撞到隔離欄並起火，駕駛員因傷重不治身亡。本周，美國國家運輸安全委員會對事故介入調查，隨後，特斯拉以動力轉向部件存在安全隱患為由，宣布召回 2016 年 4 月前生產的所有 Model S，數量達 12.3 萬輛，這是特斯拉成立以來規模最大的一次召回事件。

更悲劇的是，昔日風光無限的特斯拉正遭到華爾街質疑。本周二，評級機構穆迪下調了特斯拉 2017 年 8 月發行的 18 億美元無擔保優先債權評級七檔，至 Caa1（之前為 B3），並將其前景從穩定轉向負面，理由是 Model 3 產量「嚴重不足」，公司財務緊張。

同時，特斯拉的股價在本周開始了自由落體式下跌，從周一開盤價 307 美元一路猛跌至周四收盤價 266 美元，一周累計跌幅超過 15%。而 3 月初以來，特斯拉股價更是累計下跌了近 25%。

有分析指出，特斯拉今年的現金損失預計將在 30 億美元至 60 億美元區間，另外還將有 40 億至 60 億美元的資本支出。依此來算，特斯拉需要 100 億美元的現金流，而按照該公司現在燒錢的速度，很可能在今年夏末耗盡資金。

為了融資，特斯拉要麼發行債券，要麼發行新股。但發行債券會導致垃圾債的贖回殖利率進一步上漲，發行新股則意味著攤薄，可能導致更多拋售，進一步打壓股價。

馬斯克和他的特斯拉能熬過難關嗎？

『新聞來源／華爾街見聞』