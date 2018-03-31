納斯達克：今年生技IPO夯 應超過30起

隨著 2018 年第 1 季度即將結束，3 個三藩市生命科學（生技公司）公司已上市，而谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 就擁有其中 2 家公司的股權。

據了解，Alphabet 的風險投資部門為 GV（之前名稱為谷歌風險投資公司 Google Ventures）自 2009 年首次募集資金以來已經投資了近 60 家醫療保健生技相關企業，成為該領域最活躍的矽谷公司之一。

而這些投資開始產出了報酬，去年 GV 就有 5 間公司上市。上市的 5 間公司裡，有 4 間則是 GV 股份高於 10% 的企業，也因此被 SEC 要求公佈。據 FactSet 的數據顯示，4 家公司合併的總市值大約落在 1.53 億美元。

GV 投資金額 / 圖：CNBC

治療細菌感染的生物製藥公司 Spero Therapeutics (SPRO-US) 去年秋季開始在納斯達克交易，目前的市值為 2.048 億美元。GV 在 2017 年 3 月 C 系列投資，其股份現在價值 1579 萬美元。

致力於傳染病抗體免疫療法的 Arsanis (ASNS-US) 於去年 11 月上市，市值達到 3.272 億美元。據 FactSet 統計，GV 於 2017 年 4 月投資，其股權價值 1062 萬美元。

開發癌症免疫療法的 Arcus Bioscience (RCUS-US) 公司於 3 月份上市，市值達 6.57 億美元。GV 於 2016 年首次投資 Arcus，並於 2017 年再次，其股權價值 8090 萬美元。

ARMO (ARMO-US) 生物科學通過免疫療法來抗擊癌症。它於 2018 年 1 月上市，市值為 11 億美元。GV 分別於 2016 年及 2017 年投資兩輪，其股份目前價值 4514 萬美元。

Denali Therapeutics (DNLI-US) 為神經衰退性疾​​病，如阿爾茨海默病和帕金森氏病製造療法，於 2017 年 12 月上市，目前市值為 18.6 億美元。

2018 年將帶來更多的機會給投資人：納斯達克醫療保健公司指數的負責人最近預測，今年生物技術併購將會很熱，投資人將看到 30 多個生技公司的 IPO。