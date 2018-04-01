從Facebook事件開始 市場正在醞釀一個新的「雷曼時刻」？

摘要：當年雷曼兄弟「撲街」之後，所有人都在問同一個問題：下一個崩潰的會是哪家投行？這正如人們現今對 FANG 的質疑一樣。分析指出，投資者接連不斷的疑問正是股市由牛轉熊的象徵。特斯拉或成下一個「倒台潛力股」。

傳奇的崛起與隕落，也不過一朝一夕。20 億日活用戶，一年竄高 53% 的股票以及在二月份達到巔峰 5600 億美元的市值，都抵擋不住一扇「數據門」拋來的滔天巨浪。

原本身為科技界頭號玩家的 Facebook，十天內市值蒸發近千億美元，並遭遇民眾信任危機。網站 DollarCollapse 分析表示，在此之前，投資者們本都躍躍欲試，希望找到科技股的明日之星，繼續發家致富。但如今，他們疑竇叢生，用盡辦法想要知道谷歌、蘋果、亞馬遜會不會同樣一夜傾頹。

這樣的套路熟悉不？美國次貸危機期間，雷曼兄弟轟然倒下以後，所有人也都在問同一個問題：下一個崩潰的會是哪家投行？

2008 年，美國第 4 大投資銀行雷曼兄弟由於投資失利，在談判收購失敗後宣布申請破產保護，引發了全球金融海嘯。據 CNN 當時的報導，那個周一成為了華爾街歷史性的一天——除了雷曼兄弟「撲街」之外，美林證券以五百億美元的價格被美國銀行收購，成了現在為人所熟知的美銀美林。

分析指出，投資者接連不斷的疑問正是股市由牛轉熊的象徵。目前，科技股四大天王 FANG 通過大量的增長數據，使投資者相信公司的欣欣向榮能克服一切障礙，藉此開創市場牛氣沖天的盛世景象。然而，他們為了追求牛市而抄的近路，突然成為了令自身措手不及的掣肘。

現如今，市場要搞清楚的重要問題在於，「雷曼時刻」會否到來？又會否推動市場情緒由「焦慮地遠觀」轉變為全面恐慌？答案暫時還是未知數，但「倒台潛力股」倒也可說是數量繁多。

慘遭股債雙殺後，股價升跌成了特斯拉的「人生拐點」。照現在燒錢的速度，特斯拉將在今年夏末耗盡資金。馬斯克唯一的路似乎就是發行股票。如果股價有幸上升，進入股債兩市的機會將會增加，資本成本下降；如果股價延續頹勢，投資者對企業止損失去信心，特斯拉怕不是就要「涼」了。

『新聞來源／華爾街見聞』