關於蘋果 投資者不能忽略的5件事

財經網站 Seeking Alpha 專欄作家 Michael Wiggins De Oliveira，整理出幾個關於蘋果 (AAPL-US) 的要點，認為蘋果股價還處於低點，但可能在這階段不會太久，而他也指出一些投資蘋果的風險。

1. iPhone 是連接用戶與蘋果生態系統的工具

關於蘋果已達到產品飽和度這種言論，已存在了好幾年，但在其 2018 年第 1 季的財報中，執行長 Tim Cook 向投資界強調，這些擔憂被誇大了。首先，全世界已啟用的蘋果產品在過去兩年中約成長 30％，達到約 13 億台設備。若是排除世界經濟能力不允許負擔的貧窮人口 (約 30 億)，那麼全世界約有 25% 的人皆擁有蘋果的產品。

蘋果手機的出貨量市占率

而投資界很多人低估了使用者對蘋果的品牌忠誠度，他們認為若世界上已有這麼多人擁有蘋果的設備，那麼要再向這些人銷售 iPhone，增加公司營收是件難事，但他們忽略了蘋果生態系統中的其他服務，如 Apple Music、App Store 與 Apple Pay 等。

2. 從重資產到輕資產的過渡期

投資者不能忽略的是蘋果的技術，他們不需要全世界每個人都有一支 iPhone，但 iPhone 為提高使用者與蘋果生態系統黏著度的媒介，蘋果目前的戰略是，研發更多的技術，為使用者提供更多服務。

此外，值得注意的是，蘋果已從一間硬體公司，轉型成資產較輕的服務公司，在 2017 年第 4 季，蘋果的服務部門營收同比成長 34% 至 85 億美元。

3. 股東回報

2018 年第 1 季結束後，蘋果手中的淨現金總額為 1630 億美元，這代表著蘋果 20% 的市值由現金組成。過去蘋果一直處於困境，因為公司 90％以上的現金在海外，但在美國稅改通過後，蘋果可以將海外資金匯回美國。

蘋果去年 5 月表示，將增加 500 億美元的資本回報計畫，大部分會透過庫藏股回購方式執行，併計劃在 2019 年 3 月前，在資本回報計畫投入 3000 億美元的資金。

4. 估值

蘋果與競爭對手的市銷率與市現率

上表顯示一些令人驚訝的數據，若觀察蘋果與同業的市現率 (Price Cash Flow Ratio），會發現這些公司現在的交易價格，都比 5 年平均市現率高。但蘋果的中期市現率比同業的低，這表示蘋果的股價還處於較低價狀態，可能之後還會漲。

5. 投資風險

儘管蘋果擁有良好的投資機會，但對上市公司的投資都是風險的。蘋果的利潤率受到競爭對手的持續攻擊。例如，不能低估 Alphabet(Googl-US) 旗下 Google Play 的潛力，目前 Google Play 與 Apple 的 App Store 的營收能力還有段距離，但 Alphabet 正在這一塊持續努力，發展更多數位內容。

此外，蘋果未來收入成長的另一個非常關鍵的風險為蘋果的研發能力，蘋果是否可以不斷推出新產品並與消費者保持緊密聯繫，消費者是很挑剔的，新產品不可能每一次都獲得消費者認同，如 iPhone X 的銷售不如預期。

另一方面，蘋果 iPhone 的銷售策略，很大程度是依賴電信商給購買者的優惠，若優惠太高，因此壓縮到電信商的利潤，電信商很可能選擇補貼蘋果的競爭對手，那這樣對銷售方面來說，會增加困難度。