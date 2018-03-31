Under Armour明年將逆轉頹勢 重現盈利成長？

信用評級公司穆迪周五在報告中指出，運動用品品牌 Under Armour 有機會在未來 12 至 18 個月重現盈利成長，但前提是，該公司需要處理庫存問題，並調整其成本結構，以因應目前較低的銷售額。

包含 Michael Zuccaro 在內的穆迪分析師認為，Under Armour(UA-US) 在直接接觸消費者的營銷方面，仍具有品牌效益與實力。

直到兩年前，UA 的銷售額每年都成長 20% 以上，但去年銷售額成長放緩至 3.1％，主要為在北美市場表現不佳。而在 2017 年，UA 在北美的銷售額下降 5.1％，僅管其他地區增長超過 43％，但還不足以抵消北美銷售的銳減。

穆迪指出，若 UA 想與兩大競爭對手 Adidas 和 Nike 保持競爭力，那麼創新非常重要，同時分析師認為，該公司有些問題是自己造成的，包括「不一致的市場進入策略」。

報告提及：「他們的供應鏈也出現中斷，部份原因為實施新的企業資源計劃系統，導致運送延遲和生產力下降，而該公司也沒預測到銷售的減緩。」

儘管如此，穆迪仍然對全球體育用品市場持樂觀態度，認為 Under Armour 在海外還有足夠的空間可以發展。報告指出：「尤其中國市場需求依然強勁，體育參與度提升，運動服裝的銷售受益。」

Under Armour 現在正專注於重組和減少支出，若按照年今年的計畫，UA 在近入 2019 年前，將可存下至少 7500 萬美元。穆迪認為，Under Armour 擁有充足的流動資金來應對未來一年的挑戰，而最近一筆需繳的 4000 萬美元的房地產貸款，到 2019 年 12 月才會到期。

今年對 Under Armour 來說，情況會變得再更糟一點，然後會好轉。

穆迪說：「對於 2018 年的前九個月，我們預計該公司將產生負自由現金流，因為收益較低、營運資金季節性支出、持續投資主要增長領域以及與 2018 年重組計劃相關的 1.05 億美元現金支出。」

UA 股價日線走勢圖

Under Armour 股價在過去一年中下跌了 18.6％，而 Nike(NKE-US) 股價則上漲 18.6％。同時間，道瓊工業平均指數上漲 16.3％，標普 500 指數上漲 11.5％。