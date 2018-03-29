FAANG股價大震盪 庫克護蘋果：Apple產品就是美國製造

蘋果 Apple (AAPL-US) 執行長庫克 Tim Cook 在接受 MSNBC 於 Lane Tech 高中的採訪中，提道了蘋果對美國先進製造的貢獻，也對臉書 (FB-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 的一些政策，表達不同意見。

蘋果近期推出了新的平板，希望推廣校園業務（佔電腦及平板約 16% 營收），平常沉默寡言的 Cook，也額外的談到政治及移民等問題。

圖：Appleinsider

美國先進製造

庫克先否認 iPhone 是在中國而非美國製造的。除了最後組裝是在中國外，他指出，「我們在美國製造產品」，而「全球化」的生產需要在全球不同地方執行任務和零件的籌備。

iPhone 的顯示器玻璃在肯塔基州生產，晶片則在美國各地生產、而生產成品所需的設備都可以作為這一概念的證明。

此外，iPhone X 中使用的 FaceID 模塊未來將在德克薩斯州 Texas 生產，更多工廠也將在美國許多其他地方建立。

在談到美國總統川普希望在美國本土設立更多製造業工作時，庫克表示，該公司不需要創立就業機會，因為「我們已經這樣做了」。

「我們知道蘋果只能在美國創立」，庫克說，並強調了蘋果公司的愛國情操等言詞，「我們愛這個國家，我們是愛國者，這是我們的國家，我們希望竟可能的在美國創造越多的就業機會」。

亞馬遜總部二號的「選妃」法

蘋果執行長庫克提道，蘋果如果要選擇第 2 間總部地點不會同亞馬遜般。提道，「我們不是在選美，這樣不是蘋果」的作風。

亞馬遜去年為了選設立第 2 間總部的地點向全美各城市提出了選拔，而大部份城市也都為了獲取亞馬遜的愛戴而開始「爭寵」，提出各類免稅及補助方案。

蘋果於 2018 年 1 月提出了設立第 2 間總部的需求，將投資 300 億美元，及建立 2 萬個新的工作崗位。

庫克對於亞馬遜的作法提道，「我不喜歡」。

對於臉書資安風暴的評論

庫克希望對臉書及其他軟體使用用戶資料做更多的保護。雖然庫克認為，「最好的管制就是不要有管制，應自己管控自己的訊息」，但對於客戶的資料，庫克坦白的認為客戶不是蘋果的產品。

「如果我們把客戶資料變現，我們可以收取龐大獲利 - 如果客戶是我們的產品的話。但我們選擇不這麼做」。

蘋果幾乎大部份的營收來源是販售產品給客戶，而非使用客戶資料販售廣告。

移民及槍械問題

轉移到移民問題，庫克首先回應美國大學費用的價格過高，並提道支持移民開發等議題。他宣稱，「我相信正確的事情還會發生」。

對於議題及槍械視頻，庫克糾正了主持人指出，「我們不會串流這類東西，我們將應用放在 App Store 上」而已，提道不太喜歡這類言論。

即便如此，庫克認為，公眾必須同時看到不同的觀點和意見。他警告說，如果槍械組織 NRA 的言論走入仇恨言論的道路上，應用程序將被切斷。「在民主國家，言論自由必須有盡可能廣泛的定義，但不應該包含仇恨言論」，使人懷疑庫克對言論自由的定義。