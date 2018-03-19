蘋果1630億美元現金怎麼花？分析師畫出這3條路線

在 2 月蘋果公佈財報時，財務長 Luca Maestri 指出蘋果手頭現金約有 1630 億美元，而執行長 Tim Cook 承諾將花費這筆現金，《Marketwatch》認為，蘋果不會進行大型併購，而是會發展原創內容、優化供應鏈以及進行庫藏股回購。

蘋果從 2007 年以來的現金變化量

蘋果 (AAPL-US) 較喜歡購買未上市且規模較小的科技公司，過去蘋果最大的併購交易，是以近 30 億美元收購 Beats，所以蘋果使用該筆現金進行大型併購案的機會不高，以下是蘋果可能使用現金的方式：

發展原創內容

蘋果展現出擴展其原創內容產品的興趣，而公司最近的舉動表明，這仍然是該公司的優先領域。蘋果上周宣布將收購數位雜誌訂閱服務 Texture，該公司有『紙媒版 Netflix』之稱，將使 Apple News 平台更加完善。

在音樂服務部分，音樂串流公司 Spotify(SPOT-US) 的付費會員數幾乎成長至 Apple Music 的兩倍，但服務事業體負責人 Eddy Cue 指出，付費串流音樂的市場約有 20 億人，而蘋果和 Spoitfy 目前的付費會員合併約為 1 億人，所以 Apple Music 還有很大的成長空間。

吸引更多用戶使用 Apple Music，將幫助服務業務的營收，該事業體去年的營收成長 18%，Apple Music 和 App Store 為蘋果帶來穩定的收入，同時將使用者與蘋果的生態鏈更加緊密的結合，隨著蘋果設備銷售增加，服務業務的收入將有望一同上升。

優化供應鏈

提高供應鏈效率一直是蘋果執行長庫克所關心的領域，在庫克的帶領之下，蘋果不斷採取措施，以更好地控制其供應鏈。

蘋果可能會使用手上的現金，進行供應鏈優化，舉例來說，據《彭博社》報導，蘋果可能直接從礦產購買製造鋰電池的重要原料鈷，以使原物料價格穩定，由於電動汽車的快速發展，業界對鈷需求旺盛，鈷價因此飆升。

GBH Insights 的分析師 Daniel Ives 估計，在未來三至四年內，蘋果可透過鎖定鈷價，節省 5 億美元至 10 億美元。

Forrester 的分析師 Frank Gillett 表示，蘋果直接向礦場購買鈷，也可使原料生產的環境與過程更進步，為了企業的社會責任，蘋果可督促生產者制定更完善的勞工計畫與打造良好生產環境。

Asymco 的創始人兼分析師 Horace Dediu 表示，從價格和採購角度來看，蘋果可能會發展顯示技術、電池技術和處理器領域。確保公司在全球各地，有穩定的供應鏈系統。

資本回報

蘋果去年 5 月表示，將增加 500 億美元的資本回報計畫，大部分會透過庫藏股回購方式執行，併計劃在 2019 年 3 月前，在資本回報計畫投入 3000 億美元的資金。

財務長 Luca Maestri 在 2 月份發表財報時表示，蘋果通常會將公司的自由現金 100% 返還給股東，計劃在未來採取類似的做法。

高盛分析師 Rod Hall 預計蘋果在最新的財年將回購庫藏股 580 億美元，而 2019 財年為 740 億美元，2020 財年則為 600 億美元。