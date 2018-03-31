Snap裁員220人 一年可省3400萬美元

Snap (SNAP-US) 週五晚間在提交給證券交易委員會（SEC）的文件上表示，預計透過近日裁員 220 人，一年節省下 3400 萬美元。

該公司人力削減 7%，付出資遣費成本 1000 萬美元，且明年第一季沒收的股票補償約 3100 萬美元就可以抵消資遣費成本。（因為離職員工尚未達既得期間條件）

2017 年該公司雇員人數超過 3000 人，作為重整計畫之一，Snap 計畫關閉一些辦公室，這將使剩餘的租賃成本介於 2500 萬美元至 4500 萬美元。

根據文件，Snap 公司不認為這些費用對其業績或財務狀況產生實質影響。在週五假期前，Snap 股價小跌至 15.87 美元，今年迄今漲幅 8.6%，優於 S&P 500 指數同期 1.2% 跌幅。

上個月 Snap 公布上市以來頭一回 10-K 年度報告，內容揭露公司執行長 Evan Spiegel 對公司高度掌控力，他握有 48.4% 投票權，其薪酬方案堪稱自肥而受到批評，例如，其他高階管理者必須持續服務滿十年才能受有股票給付（既得期間之規定），但執行長本身卻無此規定。

Snap 另一位共同創辦人 Bobby Murphy 則為第二大股東，握有 47.4% 投票權，倘若這兩位其中一人死亡或再無行為能力，另一位就可以接手所有投票權。換句話說，就算是控股股東也無法決定 Snap 公司的決議，因為投票權掌握在 Spiegel 和 Murphy 這兩人手上，他們可能會為自己謀利益，但不一定符合全體股東的利益。